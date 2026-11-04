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▲醫師提到，骨鬆應從年輕時就開始留意。（圖／記者張乃文攝）

髖關節骨折釀併發症 死亡率恐高達50%

隨著人口高齡化，骨質疏鬆症及其所造成的骨折對健康的影響日益受到重視。骨質疏鬆症早期通常沒有明顯症狀，當骨骼強度下降時，即使只是輕微外力，也可能發生骨折。醫師提醒，目前有2種儀器可進行骨密度測量；建議65歲以上長者、停經婦女或骨折病史、用藥還有家族史等都要特別注意，尤其是髖關節或脊椎骨折後產生併發症，死亡率可能比癌症還高。食藥署今（4）日召開「別等骨折才發現！認識骨密度測量儀 帶你看懂骨骼健康」記者會。食藥署醫療器材及化粧品組科長葉旭輝提到，目前臨床常會使用的是「雙能量X光吸光式測定儀（DXA）」測量骨礦物質密度，通常會以腰椎及髖部作為主要測量部位，並依檢測結果計算「診斷骨骼標準」。葉旭輝表示，另外還有足跟定量超音波儀（QUS），利用超音波測量骨骼相關參數，檢查相對方便。但因測量原理、部位不同，輸出數值也會有所差異，QUS檢測結果不宜直接與 DXA數值相互替代。若QUS篩檢結果異常，仍應進一步接受DXA等適當檢查；骨質疏鬆症診斷及治療追蹤，則應由醫師綜合臨床狀況及適當的DXA檢查結果進行評估。台北醫學大學附設醫院骨科部主任醫師吳孟晃提到，骨質疏鬆的下一步就是「骨折」，這也是最要預防的部分，尤其是髖關節骨折或脊椎骨折後，容易產生吸入性肺炎或泌尿道感染，死亡率可能高達50%。吳孟晃說，骨質疏鬆要從年輕就開始留意，尤其是高風險族群更要小心，包括65歲以上長者、停經後婦女、如50歲以上女性每3位就有1位可能骨鬆，還有用藥族群，包括類固醇、化療藥物等，都可能讓骨質變得較不好。吳孟晃說明，通常量測骨密度會以脊椎、髖關節為主，因為其中的「皮質骨」和「鬆質骨」是最好發骨折的地方。臨床在量測時，T值通常會與20至29歲的健康年輕人骨質進行比較，若數值是2.5以下，就可能是骨質疏鬆；在-1.0至-2.5可能是骨質缺少或流失；-1.0以上則是正常狀態。也因為各家廠牌標準不一，吳孟晃表示，追蹤時還是希望同一台機器量測，才能得到一致的數據，且須進行校正。至於該何時進行骨密度檢測，吳孟晃提到，像是家族史有骨鬆問題等，建議40至50歲可自費檢查；另外停經後也可每2年檢測一次、男性則是50歲開始，因為有不少人並不曉得自己有骨鬆。