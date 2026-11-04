新北市教育局以「新北職探：適性領航未來」專案，榮獲2026年「天下城市治理卓越獎」社會進步組優選，今（4）日於市政會議獻獎。本屆新北市共獲2項首獎、2項優選，首度拿下「2026年度卓越城市」殊榮。教育局透過全國首創的國小至國中「五年一貫職涯探索體系」，結合AI、半導體及綠能等新興產業課程，每年服務近2萬人次，讓學生從動手體驗中認識職業、探索興趣，為未來的學習選擇找到方向。
教育局長張明文表示，職業探索不是要孩子提早決定未來，而是在選擇前，有機會多認識自己的興趣與特質。新北自2014年推動職探教育，編製《職業工作指南》，目前已建置16所職業試探暨體驗教育中心，涵蓋七大職群，並串聯高中職、大專校院及11間認證觀光工廠，讓學生走出教室、接觸產業現場，透過動手實作累積探索經驗。相關政策獲得日本Good Design Award、「亞洲暨台灣永續行動獎」政府組銀質獎、《親子天下》教育創新100及IASE影響力創新獎「前瞻教育政策組首獎」等肯定。
為擴大學生參與機會，教育局整合九大生活圈資源，規劃推出「職探Call課」，將體驗課程送進校園，縮短城鄉學習落差；並攜手國立臺灣師範大學研發職涯探索量表，規劃結合「新北校園通APP」，協助學生認識自身特質、記錄探索歷程。課程也持續融入AI、半導體及永續綠能等未來產業內容，並規劃拓展國際職探體驗，培養學生跨域能力與國際視野。
國光國小鄭昕同學分享，最喜歡組裝「太陽能大眼蟲」，看著作品動起來很有成就感，也從中學到電機原理與電動車新知。新北高工謝東霖同學則從小五到國中參與近20場職探活動，逐漸找到對資訊科技的興趣，進而選讀相關科別；進入技高後，更運用AI工具協助軟體開發，並在全國技藝競賽中展現學習成果，讓早期探索逐步連結專業學習。
教育局表示，將持續結合數位工具與多元體驗，支持學生適性發展。116年寒假預計推出300場免費職探育樂營，提供近6,000個名額，讓更多孩子從實作中探索興趣、找到學習方向。
活動資訊將於12月公布於「新北市中小學育樂營網站」。
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為擴大學生參與機會，教育局整合九大生活圈資源，規劃推出「職探Call課」，將體驗課程送進校園，縮短城鄉學習落差；並攜手國立臺灣師範大學研發職涯探索量表，規劃結合「新北校園通APP」，協助學生認識自身特質、記錄探索歷程。課程也持續融入AI、半導體及永續綠能等未來產業內容，並規劃拓展國際職探體驗，培養學生跨域能力與國際視野。
國光國小鄭昕同學分享，最喜歡組裝「太陽能大眼蟲」，看著作品動起來很有成就感，也從中學到電機原理與電動車新知。新北高工謝東霖同學則從小五到國中參與近20場職探活動，逐漸找到對資訊科技的興趣，進而選讀相關科別；進入技高後，更運用AI工具協助軟體開發，並在全國技藝競賽中展現學習成果，讓早期探索逐步連結專業學習。
教育局表示，將持續結合數位工具與多元體驗，支持學生適性發展。116年寒假預計推出300場免費職探育樂營，提供近6,000個名額，讓更多孩子從實作中探索興趣、找到學習方向。
活動資訊將於12月公布於「新北市中小學育樂營網站」。