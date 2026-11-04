我是廣告 請繼續往下閱讀

情境一：民主黨掀「藍色浪潮」 全面掌控國會

觀察指標：

情境二：民主黨小勝 國會陷入兩黨分治

觀察指標：

▲美國總統川普。（圖／美聯社／達志影像）

情境三：共和黨逆勢守住兩院 川普施政再獲助力

觀察指標：

選舉結果牽動川普後半任期 關鍵州成觀察焦點

美國期中選舉週二（3日）登場，經過數個月激烈競選及數十億美元的選舉支出，兩黨即將迎來選民的最終裁決。儘管選前民調顯示民主黨占有優勢，但過往選舉也曾出現民調失準的情況，最終結果仍充滿變數。英國廣播公司（BBC）分析指出，本次選舉可能出現3種主要結局，包括民主黨全面勝出的「藍色浪潮」、民主黨僅小幅翻轉國會版圖，以及共和黨成功守住參眾兩院，而不同結果將直接影響川普未來兩年的施政空間。從歷史經驗來看，美國期中選舉通常對執政黨不利。加上川普（Donald Trump）支持率低迷、伊朗戰爭推升生活成本，以及移民執法和AI資料中心建設等政策引發爭議，都可能成為民主黨擴大勝選的有利條件。在最樂觀的情況下，民主黨不僅奪回眾議院，席次還可能大幅超越過半所需的218席，甚至在共和黨傳統優勢選區取得突破。參議院方面，民主黨則必須在多個激戰州取得勝利，包括德州、堪薩斯州等長期偏向共和黨的州。如果成功翻轉這些席次，民主黨甚至可能以超過最低過半門檻的優勢掌控參院。要實現這種結果，民主黨除了需要支持者踴躍投票，也必須爭取大量獨立選民，並扭轉川普2024年在拉丁裔及年輕男性選民中的優勢。若「藍色浪潮」成真，將被視為選民對川普政府的重大否定。民主黨掌控國會兩院後，未來兩年可能與白宮在預算、立法及政策監督上爆發激烈衝突。民主黨若在佛羅里達州守住關鍵眾院選區，並於北卡羅來納州、密西根州、紐約州、維吉尼亞州及肯塔基州翻轉共和黨席次，甚至拿下南卡羅來納州參議員選舉，就可能預示民主黨將迎來大勝。第二種可能是民主黨成功奪回眾議院，但僅取得微弱多數，參議院則繼續由共和黨掌控。在這種情況下，民主黨可能只拿下部分原本就有機會翻轉的眾院選區，無法在共和黨傳統票倉取得重大突破。參議院方面，民主黨或許能在北卡羅來納州等地有所斬獲，卻無法在其他保守州取得足夠席次；若緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）成功連任，或民主黨在密西根州、阿拉斯加州失利，都可能讓民主黨奪取參院的希望落空。這種結果可能意味著，民主黨在提前投票階段的高投票率，被共和黨支持者在正式投票日的動員抵銷。若兩黨分別控制參眾兩院，國會可能陷入政治僵局。即使民主黨掌握眾院，也必須協調黨內溫和派及進步派議員的立場，才能推動法案。如果共和黨在佛羅里達州維持明顯優勢，而民主黨僅在維吉尼亞州、賓夕法尼亞州等地取得部分眾院席次，其他共和黨現任議員大多成功連任，就可能出現民主黨小勝、國會分治的局面。第三種可能則是共和黨成功抵擋民主黨攻勢，繼續掌控參眾兩院。這意味著選前民調可能再次低估川普及共和黨的支持度，原本選情膠著的關鍵選區也大多倒向共和黨。除了共和黨支持者必須踴躍投票，獨立選民及拉丁裔選民也需要重新支持共和黨，才有機會扭轉目前不利的選情。在這種情況下，眾議院控制權甚至可能取決於加州的計票結果。由於加州郵寄選票計票時間較長，最終結果可能需要數日才能確認。共和黨也可能受惠於德州、佛羅里達州及北卡羅來納州等地的國會選區重劃，在部分競爭激烈的選區保住席次。參議院方面，共和黨若守住保守州的所有席次，並進一步翻轉原由民主黨掌控的密西根州席次，將有助於鞏固參院優勢。如果共和黨最終守住國會兩院，川普可能將選舉結果解讀為選民再次授權，並在共和黨國會支持下，持續推動內政、經濟及外交政策。佛羅里達州共和黨參議員穆迪（Ashley Moody）及俄亥俄州參議員赫斯特德（Jon Husted）若輕鬆連任，共和黨同時守住賓夕法尼亞州、維吉尼亞州的關鍵眾院選區，並翻轉北卡羅來納州、俄亥俄州及佛羅里達州的民主黨席次，就可能顯示共和黨選情優於預期。整體而言，民主黨能否奪回眾議院，以及是否有能力進一步翻轉參議院，將決定川普第二任期後半段的政治局勢。若民主黨全面勝出，川普將面臨更強大的國會制衡；若兩黨分治，華府可能陷入立法僵局；若共和黨守住兩院，川普則可望延續現有施政方向。