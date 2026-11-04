2026《英雄聯盟》LOL世界賽八強賽今（4）日率先上演LPL內戰，由 IG（Invictus Gaming）對決 TES（Top Esports），雙方經過4局激戰，最終 IG 以3比1擊敗 TES，率先搶下4強門票，這也是 IG 戰隊、上路選手 TheShy 自2019年後，睽違7年再次闖進世界賽4強；明（5）日上午6點，將由 GEN.G 出戰 LYON。

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IG先下一城　首局團戰打出ACE奠定勝基

首局雙方從前期就展開激烈碰撞，TES 原本在 IG 野區交戰取得不錯優勢，沒想到 IG 隨即反打成功，直接打出 ACE 團滅，瞬間扭轉局勢，IG 掌握團戰勝利後持續擴大經濟與地圖優勢，沒有給 TES 太多反擊機會，率先拿下首局。

▲IG 戰隊自2019年後，睽違7年再次闖進世界賽4強。（圖／LOL Esports Flickr）
▲IG 戰隊自2019年後，睽違7年再次闖進世界賽4強。（圖／LOL Esports Flickr）
TES後期氣力放盡　IG連拿2局關門成功

第二局 IG 雖然一度掌握陣容後期優勢，但中後期接連出現站位失誤，TES 把握機會反攻，成功扳平系列賽；第三局 IG 重新找回比賽節奏，打野 Wei 的杰西遠程消耗，不斷壓縮TES活動空間，整場打出5/1/8的亮眼數據，幫助隊伍重新取得領先。

第四局則在短暫暫停後開打，IG 從前期就積極掌握地圖主動權，持續控制中立資源與團戰節奏，最終順利收下勝利，以3比1淘汰TES。TheShy也隨IG重返世界賽4強，距離上一次打進準決賽已經過了7年。

▲TES 本屆世界賽敗給同賽區的 IG，無緣最終四強。（圖／LOL Esports Flickr）
▲TES 本屆世界賽敗給同賽區的 IG，無緣最終四強。（圖／LOL Esports Flickr）
睽違7年再闖4強　IG下一戰對手明日揭曉

IG 上一次打進世界賽四強是在2019年，當年最終拿下季軍，2020年後則始終未能重返世界大賽準決賽，如今 IG 在2026年重新突破八強關卡，不僅確定至少取得世界賽前4名，也確保獲得40萬美元獎金。接下來 IG 將等待 Gen.G 與 LYON 間的勝者，作為4強賽對手，準備爭奪總決賽門票。

明天世界大賽八強賽，將由 LCK 強權 Gen.G 對決北美賽區的 LYON，預計台灣時間上午6時開打，採BO5五戰三勝制，Gen.G在本屆賽事一直是奪冠熱門，整體實力與陣容深度都備受看好，LYON則必須設法打破外界預期，才有機會搶下4強席次。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。