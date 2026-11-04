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IG先下一城 首局團戰打出ACE奠定勝基

▲IG 戰隊自2019年後，睽違7年再次闖進世界賽4強。（圖／LOL Esports Flickr）

TES後期氣力放盡 IG連拿2局關門成功

▲TES 本屆世界賽敗給同賽區的 IG，無緣最終四強。（圖／LOL Esports Flickr）

睽違7年再闖4強 IG下一戰對手明日揭曉

2026《英雄聯盟》LOL世界賽八強賽今（4）日率先上演LPL內戰，由 IG（Invictus Gaming）對決 TES（Top Esports），雙方經過4局激戰，最終 IG 以3比1擊敗 TES，率先搶下4強門票，這也是 IG 戰隊、上路選手 TheShy 自2019年後，睽違7年再次闖進世界賽4強；明（5）日上午6點，將由 GEN.G 出戰 LYON。首局雙方從前期就展開激烈碰撞，TES 原本在 IG 野區交戰取得不錯優勢，沒想到 IG 隨即反打成功，直接打出 ACE 團滅，瞬間扭轉局勢，IG 掌握團戰勝利後持續擴大經濟與地圖優勢，沒有給 TES 太多反擊機會，率先拿下首局。第二局 IG 雖然一度掌握陣容後期優勢，但中後期接連出現站位失誤，TES 把握機會反攻，成功扳平系列賽；第三局 IG 重新找回比賽節奏，打野 Wei 的杰西遠程消耗，不斷壓縮TES活動空間，整場打出5/1/8的亮眼數據，幫助隊伍重新取得領先。第四局則在短暫暫停後開打，IG 從前期就積極掌握地圖主動權，持續控制中立資源與團戰節奏，最終順利收下勝利，以3比1淘汰TES。TheShy也隨IG重返世界賽4強，距離上一次打進準決賽已經過了7年。IG 上一次打進世界賽四強是在2019年，當年最終拿下季軍，2020年後則始終未能重返世界大賽準決賽，如今 IG 在2026年重新突破八強關卡，不僅確定至少取得世界賽前4名，也確保獲得40萬美元獎金。接下來 IG 將等待 Gen.G 與 LYON 間的勝者，作為4強賽對手，準備爭奪總決賽門票。明天世界大賽八強賽，將由 LCK 強權 Gen.G 對決北美賽區的 LYON，預計台灣時間上午6時開打，採BO5五戰三勝制，Gen.G在本屆賽事一直是奪冠熱門，整體實力與陣容深度都備受看好，LYON則必須設法打破外界預期，才有機會搶下4強席次。