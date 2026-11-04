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台北市長蔣萬安今（4）日出席「AI地政便民服務」記者會，沒想到過程中卻出現一名婦人情緒激動下跪陳情，讓蔣萬安急忙喊說「不要這樣，我來了解」，請局處同仁協助處理。蔣萬安今出席「AI地政便民服務」記者會，過程中遇到一名婦人哽咽陳情，她說自己也不想衝動，但因為在大陸經商錢都拿不回來，連繳房租都有困難。蔣萬安連忙說他來了解，那天他有請同仁了解，但婦人哽咽說「可是那個警察剛剛不讓我進入，我求求你」，隨後更情緒激動下跪，讓蔣萬安連忙拉著她說「不要這樣」，你好好講，會來了解並請局處同仁協助。