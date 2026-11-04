台北市長蔣萬安今（4）日出席「AI地政便民服務」記者會，沒想到過程中卻出現一名婦人情緒激動下跪陳情，讓蔣萬安急忙喊說「不要這樣，我來了解」，請局處同仁協助處理。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安今出席「AI地政便民服務」記者會，過程中遇到一名婦人哽咽陳情，她說自己也不想衝動，但因為在大陸經商錢都拿不回來，連繳房租都有困難。 蔣萬安連忙說他來了解，那天他有請同仁了解，但婦人哽咽說「可是那個警察剛剛不讓我進入，我求求你」，隨後更情緒激動下跪，讓蔣萬安連忙拉著她說「不要這樣」，你好好講，會來了解並請局處同仁協助。 相關新聞 台北市奪2026永續健康城市六都金獎！蔣萬安：對市府團隊的肯定蔣萬安「持開放態度」再辯論！沈春華凍未條：為何不直說沒問題？沈春華凍未條問A答B！嘆「一手好牌沒打出來」 蔣萬安允調整戴錫欽還原「大家對蔣萬安表達能力打問號」 黃光芹：他中了邪？ 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 蔣萬安AI地政便民服務台北市警察記者會