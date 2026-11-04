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▲北市激戰紅到日本！奈良美智轉發「洋流」專文（圖／截自X）

台灣地方選舉進入倒數，台北市長選戰的熱度一路延燒到日本！長年定居台灣的日本作家栖來光撰文分析台北市長選戰，日本知名藝術家奈良美智在社群平台轉發分享，還曬出自家小惡魔布偶披著「洋流」飄帶的照片，引發熱議。被台灣媒體稱為「神預測學者」的日本台灣選舉專家小笠原欣幸，也接受日媒專訪指出，民進黨參選人沈伯洋的勝選「已進入射程範圍」，甚至親自到掃街現場觀察。不過，各家民調結果不一，國民黨籍現任市長蔣萬安在部分民調中仍保持領先，選情難分高下。栖來光的專文標題為〈只關注「台灣有事」的日本人所不知道的台北市長選戰真實面貌：「洋流」運動映照出的「理想」與城市未來〉。她在文中指出，許多日本人提到台灣，只關注「台灣有事」與兩岸關係，卻忽略了台北市民對日常生活的真切期盼。文章提到，結合沈伯洋名字與海流的「洋流」運動，在支持者之間廣為流傳。綽號「Puma」的沈伯洋到夜市掃街時，總會湧入大批人潮排隊合照。栖來光認為，這股熱潮不只是搖旗吶喊，而是支持者把自己當成當事人、主動思考政策，展現出重視透明度與公民參與的社會韌性。專文上線後，以「大頭娃娃」畫作聞名國際的日本藝術家奈良美智也在社群平台X上轉發。引人注目的是，他還分享一張照片，只見他的小惡魔布偶披著「洋流」飄帶做成的披風，並透露這個布偶是台北人做的，讓這股選戰旋風意外紅到日本。不過，奈良美智只有轉發文章、分享照片，並沒有對選情或候選人發表評論。另一位關注台北選戰的日本學者，是東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸。他長年研究台灣選舉，過去多次精準預測選舉結果。據《風傳媒》引述《產經新聞》專訪，小笠原欣幸表示：「根據我的情勢研判，沈伯洋已經鞏固了46%的支持，且仍有上升空間，勝選也已進入射程範圍。」他指出，這個支持度已經接近1998年陳水扁競選連任台北市長失利時的45.91%得票率，形容沈伯洋的支持度已經碰觸到民進黨在台北的「天花板」。小笠原欣幸8月底原本看好蔣萬安連任「無懸念」，如今改判選情膠著，以「龜兔賽跑」比喻沈伯洋急起直追。他分析，蔣萬安陣營採取保守的安全策略，對市政議題的回應較為消極，讓沈伯洋有機會追上。11月1日，小笠原欣幸還親自到沈伯洋在木柵集應廟的掃街現場觀察。他提前一小時抵達，發現現場已經擠滿人潮。不過，面對媒體詢問，他只說「只是來觀察現場狀況」，強調不是公開表態，並透露下週也會去蔣萬安的造勢活動，親自比較兩邊的選舉氣氛。日本經濟新聞旗下的英文媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia），也刊出長期駐台記者何瑞恩（Chris Horton）的分析，標題直接提問：「台北會選出30多年來第一位民進黨市長嗎？」文章指出，沈伯洋過去是研究中國對台影響力的學者，但這次選戰的加分主要來自市政治理議題，而不是攻擊國民黨與中共的關係。民進黨上一次贏得台北市長，已經是1994年的陳水扁。台北市向來被視為國民黨的優勢選區，蔣萬安2022年也以超過42%的得票率當選。不過，近期各家民調結果分歧：：10月7日的調查，蔣萬安49%、沈伯洋41%；10月31日辯論會後的調查，蔣萬安46%、沈伯洋42%，差距縮小到4個百分點。：10月20日到25日間的調查，沈伯洋45%、蔣萬安41%。：10月18日到19日的調查，沈伯洋42.8%、蔣萬安39.0%。：10月14日到16日進行，沈伯洋50.3%、蔣萬安33.3%。TVBS辯論後的民調也顯示，47%的受訪者認為沈伯洋辯論表現較好，40%認為蔣萬安較好。台灣地方選舉將在11月28日投票。