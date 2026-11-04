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美國期中選舉颳起「藍色風暴」，民主黨在多個關鍵搖擺州大勝共和黨，最備受關注的德州參議員選舉，稍早代表民主黨的塔拉里科 (James Talarico)擊敗了共和黨的帕克斯頓(Ken Paxton)，成功由紅轉藍，值得注意的是，德州州長也由民主黨的希諾霍薩(Gina Hinojosa)拿下勝利，而民主黨在德州強力反對資料中心擴建，也讓人工智慧在該州的發展頓時可能成為問號。根據美聯社統計，德州參議員已開出超過67%的選票，塔拉里科以59.2%的得票率，大幅領先共和黨的帕克斯頓的39.2%，雙方差距來到20%，已確定勝選。在前一次參議員選舉中，共和黨曾勝15%，一來一往來到35%。德州州長選舉方面，代表民主黨的希諾霍薩目前以57.1%，大幅領先共和黨對手艾博特（Greg Abbott），由於已開票超過67%，大勢也確定。美國廣播公司報導指出，過去幾十年來，德州選民絕大多數堅定支持共和黨，但民主黨今年寄望選民對資料中心（Data Center）的反對聲浪，能為他們創造拉下現任共和黨籍州長的機會。希諾霍薩將反對興建資料中心作為對決州長艾博特的核心政見。希諾霍薩表示，她原本沒料到這項議題會成為選戰核心，「但資料中心的問題在於，它是政府與州長淪為財團利益代言人、任由人民自生自滅的具體展現，它同時也揭露了德州更深層的體制問題」；希諾霍薩主張全面暫緩興建新的資料中心、對水電資源的消耗實施更嚴格的監管，並終止各項稅收優惠。她批評艾博特簽署法案給予資料中心減稅優惠、大力推動該產業發展；艾博特過去曾宣稱，希望讓德州成為該產業的「核心重鎮」。希諾霍薩指出，她已獲得許多鄉村共和黨選民的支持，這些選民在此議題上已對現任州長失去信心。德州自 1990 年理查茲（Ann Richards）以來就未曾選出民主黨籍州長，希諾霍薩將成為三十多年來首人。