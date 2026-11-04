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選戰進入最後衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣今（4）日早上展開烏日路口拜票，在市議員吳瓊華及在地里長陪同下，向通勤族懇託，隨後專程轉往地方信仰中心「玉闕朝仁宮」參香祈福。廟方董監事熱忱相迎，致贈寓意深厚的「好彩頭」，現場問答妙語如珠、笑聲不斷，展現在地香火重鎮的高人氣與濃厚人情味。今清晨7時許，江啟臣與吳瓊華現身烏日區中山路二段路口，向晨間上班、上學的民眾揮手致意，行經的貨卡鳴笛、機車騎士比讚致意，互動相當熱烈。結束路口拜票後，一行人旋即前往當地的信仰重鎮玉闕朝仁宮向神尊行三獻禮，祈求合境平安、地方繁盛。參香儀式後，玉闕朝仁宮董事長林華翊代表全體董監事，致贈江啟臣長達半人高的巨型彩頭，預祝選情長紅。現場互動亦頗富趣味，江啟臣致詞時打趣感謝現場「一萬名支持者」的盛情，廟方幹部隨即機智接話「明明就20萬人！」廟方人員更詼諧補充，這顆大菜頭「已經種了8年，就在等江啟臣」，引得全場信眾與志工哄堂大笑。長年凝聚在地向心力的玉闕朝仁宮，是烏日最具代表性的宮廟之一。江啟臣在廟埕向鄉親致意時表示，烏日高鐵特區發展迅猛，未來將力推交通與生活機能全面升級，加速大慶至烏日段鐵路高架化工程，並擘劃烏日轉運中心與完善公車捷運接駁網絡，發揮三鐵共構優勢，打造優質生活圈，回饋地方鄉親的厚愛與期許。