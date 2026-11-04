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前中廣董事長趙少康近日發聲力挺台北市長蔣萬安，更批評民進黨歷任候選人選前熱衷塑造「暖男」形象，意外釣出前總統陳水扁留言：「到站了，老趙還是趕快下車吧！」趙少康隨即回應「酒店關門我就走」，兩人隔空互動引發討論。前立委沈富雄3日在《少康戰情室》談及此事，建議趙少康回嗆陳水扁「要想想你今天依法要在什麼地方」。對此，陳水扁再發文反擊，酸問沈富雄：「老趙本人都沒那麼生氣，你急著替他動怒，吃醋了？」陳水扁表示，趙少康認真經營媒體與自媒體，而自己只是在Threads上開幾句玩笑，沒想到沈富雄卻忙著替老趙解讀、替他生氣。阿扁還提到，趙少康引用前英國首相邱吉爾「酒店關門我就走」的說法，而自己早在1998年也曾改寫邱吉爾的另一句名言：「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵。」陳水扁打趣表示，原來他與趙少康都引用過同一位名人的話，兩人似乎還真有共同品味，並稱讚趙少康博學多聞。話鋒一轉，陳水扁將矛頭轉向沈富雄，質疑對方嘲笑不熟悉名言的網友，到底是在自負什麼，認為不過是不懂幾個梗而已，何必拿別人一時不熟來顯擺？阿扁也引用趙少康曾說過的話：「政治是一時的，做人是一輩子的」，接著他反問沈富雄：「怎麼只有你還困在政治裡出不來？」言詞間充滿揶揄意味。陳水扁進一步指出，沈富雄經常以座上賓身分上趙少康的節目，但當老趙遭到圍剿時，卻沒看到沈富雄出面替他說話，反而曾在節目上當面批評不少。他也質疑，沈富雄平常不在網路上與他們互動，如今卻拿著過時的想法與猜測，對脆上的玩笑說三道四。「老沈，你腦筋還很好，建議下載脆，看看不一樣的風景吧！」最後，阿扁也表示自己確實不方便上趙少康的節目，但未來一定有機會，甚至不排斥與沈富雄同台。