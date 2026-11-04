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臺北富邦勇士球團今（4）日正式宣布，擁有超高人氣的啦啦隊女神「珠珠寶貝」李珠珢將於新賽季正式加入勇士主場應援陣容，降臨臺北和平籃球館為球隊注入全新活力。李珠珢預計於11月14日勇士主場開幕戰迎來個人的台灣職籃應援首秀，屆時將與廣大勇士球迷近距離互動，展現極具感染力的應援風采。李珠珢於2025年加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，在中華職棒富邦悍將主場展現亮眼外型、招牌甜美笑容與充滿魅力的舞台表現，迅速在全台累積爆棚人氣與大批死忠粉絲。新賽季她將延續Fubon Angels身分，首度跨界踏入台灣職業籃球舞台，為臺北富邦勇士熱力助陣，把球迷熟悉的招牌魅力帶進和平籃球館，與球迷共同迎接全新賽季。對於即將展開的籃球應援新旅程，李珠珢興奮地向球迷喊話：「我已經迫不及待要與勇士球迷們見面了！非常期待能在球場與大家一起創造美好回憶，也希望能把滿滿的活力與熱情帶給每一位支持勇士的球迷，我們11月14日、11月15日勇士開幕周見！」除了迎來李珠珢的職籃主場首秀，11月14日勇士開幕戰當天，中場表演更安排了震撼級重磅亮點。Fubon Angels旗下赫赫有名的「韓籍五本柱」陣容——李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎與朴星垠，將首度在富邦勇士主場同台合體演出。