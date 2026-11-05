信箱收到「91APP」通知別當詐騙刪除！身為全家行動購、康是美等大牌背後的系統商，91APP 個資外洩波及近 480 萬人，官方日前寄信通知並受理補償。《NOWNEWS》記者實測個資補償線上登記流程，怎料依指示點進表單竟跳出「無共用權限」，讓想求償的民眾全傻眼。
adidas寶雅都中！91APP洩個資 快對「下單時間+品牌」沒被騙也賠
🟡記者接獲官方系統通知，一人連收兩封災情重
此次個資風暴波及全家行動購、康是美、adidas、寶雅等多達 1,329 家知名品牌通路。記者個人信箱日前連續接獲署名為「91APP」的系統官方通知信，分別標註「全家行動購」與包袋品牌「deya」的事件說明。信中坦言，若曾於 2025 年 4 月 4 日至 2026 年 10 月 14 日期間於品牌下單，姓名、電話、配送地址及訂單紀錄恐已外洩；經查證寄件者確實為官方「system@91app.com」網域，且一人接連收到不同品牌的受災通知，顯示個資外洩層面既深且廣。
🟡補償申請竟用外部表單，遭網友狂轟資安零分
91APP 日前對外宣示全面負責，更祭出「無財產損失、個資受損也受理補償」的承諾；然而補償登記管道一公布，立刻引爆網路強烈反彈。眼尖網友發現，身為替眾多上市櫃企業打造電商雲端系統的科技龍頭，提供給消費者的登記管道竟然是免費陽春的「Google 表單」，紛紛在社群痛批「資安真的零分」、「又要再被扒一層皮」、「用免費表單收集個資太離譜」，質疑大廠危機處理極不專業。
🟡實測線上登記流程，表單顯示無共用文件權限
未料網路爭議未平，登記系統竟又爆出技術烏龍。記者實測點進官方通知信附帶的「官網客服專區」，網頁雖設有「填寫個資損害補償表」專區，但點擊跳轉至 Google 表單後，畫面竟直接顯示「你沒有與表單擁有者共用文件的權限，因此無法回覆」，要求聯絡網域管理員。
隨後記者轉向右下角「專案客服人員」尋求協助，依指示留存姓名、電話與信箱後，客服機器人給出一串登記短網址，點進去依舊是無權限作答的封鎖畫面。表單備註顯示「在 91APP, Inc. 中建立」，疑似官方在設定權限時僅限企業內部存取、未對外開放，導致全台近 480 萬名受害者目前恐求償無門。
🟡申請補償切記防詐兩原則，絕不提供帳號密碼
針對補償登記全面卡關，外界預期官方將緊急修復表單共用權限或調整收件系統。資安專家也特別提醒消費者，在等待系統恢復期間，務必提防詐騙集團趁機以假表單釣魚；無論是透過官方信箱或客服登記，官方程序「絕不會要求填寫銀行帳號、信用卡卡號與安全碼，更不會要求操作網銀或 ATM 驗證」，若收到要求核對敏感金融資訊的訊息，切勿理會並應立即向 165 專線求證。
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🟡記者接獲官方系統通知，一人連收兩封災情重
此次個資風暴波及全家行動購、康是美、adidas、寶雅等多達 1,329 家知名品牌通路。記者個人信箱日前連續接獲署名為「91APP」的系統官方通知信，分別標註「全家行動購」與包袋品牌「deya」的事件說明。信中坦言，若曾於 2025 年 4 月 4 日至 2026 年 10 月 14 日期間於品牌下單，姓名、電話、配送地址及訂單紀錄恐已外洩；經查證寄件者確實為官方「system@91app.com」網域，且一人接連收到不同品牌的受災通知，顯示個資外洩層面既深且廣。
91APP 日前對外宣示全面負責，更祭出「無財產損失、個資受損也受理補償」的承諾；然而補償登記管道一公布，立刻引爆網路強烈反彈。眼尖網友發現，身為替眾多上市櫃企業打造電商雲端系統的科技龍頭，提供給消費者的登記管道竟然是免費陽春的「Google 表單」，紛紛在社群痛批「資安真的零分」、「又要再被扒一層皮」、「用免費表單收集個資太離譜」，質疑大廠危機處理極不專業。
未料網路爭議未平，登記系統竟又爆出技術烏龍。記者實測點進官方通知信附帶的「官網客服專區」，網頁雖設有「填寫個資損害補償表」專區，但點擊跳轉至 Google 表單後，畫面竟直接顯示「你沒有與表單擁有者共用文件的權限，因此無法回覆」，要求聯絡網域管理員。
隨後記者轉向右下角「專案客服人員」尋求協助，依指示留存姓名、電話與信箱後，客服機器人給出一串登記短網址，點進去依舊是無權限作答的封鎖畫面。表單備註顯示「在 91APP, Inc. 中建立」，疑似官方在設定權限時僅限企業內部存取、未對外開放，導致全台近 480 萬名受害者目前恐求償無門。
針對補償登記全面卡關，外界預期官方將緊急修復表單共用權限或調整收件系統。資安專家也特別提醒消費者，在等待系統恢復期間，務必提防詐騙集團趁機以假表單釣魚；無論是透過官方信箱或客服登記，官方程序「絕不會要求填寫銀行帳號、信用卡卡號與安全碼，更不會要求操作網銀或 ATM 驗證」，若收到要求核對敏感金融資訊的訊息，切勿理會並應立即向 165 專線求證。