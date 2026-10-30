我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡91APP是什麼？未更新套件淪為致命破口

▲91APP為眾多知名零售品牌背後的電商系統推手，包含全家、寶雅與adidas等皆名列其中。（圖／翻攝自91APP官網）

🟡事件究竟如何發生？駭客入侵到阻斷時間軸

▲91APP 公布完整事件時間軸，還原自 10 月 3 日遭駭至 10 月 14 日成功阻斷的調查歷程。（圖／翻攝自91APP官網）

我有中？誰受影響？姓名訂單外洩不含密碼

凡於 2025 年 4 月 4 日至 2026 年 10 月 14 日期間，曾於合作的 1,329 家品牌官網或 App 下過線上訂單者，皆在受影響名單內，人數上看 479.8 萬人

沒被騙也能申請賠？官方全面受理負責到底

只要個資在名單內，一律受理損害補償