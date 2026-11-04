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利空出盡？回顧歷史數據不用過度擔憂

台股危機在融資 現股投資人可著手加碼

台股近日「跌跌不休」，不僅沒有爬上，今（4）日盤中更已經跌落42K關卡，股民人心惶惶。分析師提醒，近期影響股市的利空因素已逐漸結束，投資人不必因短線震盪而恐慌性賣出，若有多餘資金，反而應留意優質個股的布局機會，避免急於賣出、砍在「阿呆谷」。摩爾投顧分析師謝晨彥表示，近期美股及台股震盪，主要與美國期中選舉及市場對AI產業監管的疑慮有關。目前市場預期民主黨可能拿下國會眾議院、參議院兩院，進一步擴大對AI公司的監管。不過，AI發展也存在安全隱患，適度監管可能有助於產業穩健發展，加上科技股先前已經歷修正，相關利空逐步反映，選舉結果出爐後，反而可能成為利空出盡的契機。謝晨彥指出，回顧美股過往表現，當共和黨總統搭配民主黨掌控國會兩院時，股市多數呈現上漲，平均漲幅約15%，選後半年上漲機率也達100%。因此，市場不必過度解讀選舉結果對股市的衝擊。至於台股目前危機，謝晨彥認為，現階段較大的問題在於融資。先前外資減碼，但融資餘額並未明顯下降，但近兩日融資大幅減少。他指出，投資人只要不是融資、現股操作，就不必過度恐慌；若手中有額外資金，且看好個股未來發展，現階段反而可以考慮分批加碼。他以原本以100元買進的股票為例，跌至70元後再加碼，平均成本可降至85元，未來股價只要反彈一半就可以打平；若進一步上漲，則有機會轉為獲利。近期影響股市的利空因素已逐漸反映，投資人不必因過度擔憂，而砍在「阿呆谷」。