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民進黨台北市長候選人沈伯洋推出「順報」文宣，如今台北市長蔣萬安也將推出100萬份的「萬安警報」，但遭綠營質疑是抄襲。蔣萬安今（4）日駁斥，稱若看整個文宣內容非常豐富且完整，和沈伯洋完全不一樣。對於蔣萬安將推出《萬安警報》，沈伯洋上午在立法院受訪時表示，《萬安警報》應該還是在傳統的發送宣傳，本質上還是有點不太一樣，但通常看到《萬安警報》都要躲起來，所以這個名字取的也是蠻趣味的。蔣萬安則回擊，萬安警報其實是讓大家非常安心、安全的一個演習啦。那最重要躲起來是避免被轟炸，避免被錯誤的訊息轟炸。至於蔣萬安競總要辦「市民也上台」活動，遭沈伯洋大酸，連這個肥皂箱也要致敬的話，那不如就是您跟他二對一來回答市民的問題？蔣萬安則說，「我絕對沒有要模仿沈委員」，因為沈有很多特色是模仿不來的。那他一直以來也都面對民眾，四年來傾聽民眾的心聲，才能夠推出很多，像是好孕專車、育兒家庭減工時不減薪這些政策，也都是回應在地方基層聽到民眾的心聲。