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台股11月3日重挫1,612.60點，收在43,307.54點，跌幅3.59%，ETF市場卻出現大量交易。主動中信台灣收益（00406A）當日成交量高達約160.89萬張，居上市成交量第一；元大台灣50（0050）成交量也突破30萬張，凱基台灣TOP50（009816）則達26.55萬張。不過，成交量放大不代表市場全面買進，00406A當日三大法人反而合計賣超逾114萬張，呈現多空大量換手。根據證交所11月3日成交量前20名證券資料，00406A當日成交股數達16億893萬8,491股，換算約160.89萬張，成交金額約130.60億元，開盤8.3元，最高8.35元、最低7.96元，終場收7.98元。0050當日成交股數約3億240萬股，換算約30.24萬張，成交金額約307.59億元，收盤100.6元，最低來到100.5元；009816成交股數約2億6,547萬股，換算約26.55萬張，成交金額約40.40億元，收盤15.04元。00406A本次每受益權單位配發0.138元，11月3日除息，11月27日為收益分配發放日。根據證交所ETF配息資料，本次除息參考價為8.44元，當日最低跌至7.96元，終場收7.98元，較除息參考價低0.46元，約5.45%。值得注意的是，00406A當日成交量已突破160萬張，延續近期熱門交易態勢。不過，成交量代表買賣雙方交易規模，不能直接視為投資人全面逢低進場。觀察市場籌碼，根據八大公股銀行買賣超統計，11月3日00406A獲買超11萬5,714張，金額約9.38億元；0050則獲買超2萬6,784張，金額約27.25億元，顯示部分公股資金在市場震盪時布局。然而，三大法人買賣超資料呈現不同方向。00406A當日外資賣超16萬4,003張，自營商賣超97萬7,521張，投信買賣超為0張，三大法人合計賣超114萬1,524張。也就是說，雖然八大公股銀行買進00406A，但法人整體仍呈現大幅賣超，市場並非單方面買盤進場，而是不同資金之間出現大量換手。整體來看，台股重挫之際，00406A、0050及009816等ETF成交量同步放大，其中00406A更突破160萬張，成為市場交易焦點。後續除了觀察成交量是否延續，也須留意法人籌碼及受益人數變化，才能進一步判斷資金是否持續布局。