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最新民調差距僅2% 莊競程籲：出來投就會贏！

莊競程：高虹安無心市政、打壓對手卻格外用心

有媒體公布最新民調顯示，民進黨新竹市長候選人莊競程的支持度僅落後現任市長高虹安2個百分點，落在抽樣誤差範圍內，而在「一定會去投票」的受訪者中，莊競程反領先高虹安3.3個百分點。對此莊競程今（4）日表示，不論民調數字如何，自己都會持續提出政策、深入基層，努力凝聚改變新竹的力量。他也向支持者喊話，將改變新竹的期待化為實際行動，11月28日一定要出門投票，只要出來投票就會贏。據最新民調，莊競程的支持度為36.1%，高虹安則是38.1%，兩人僅差2%。對此，莊競程表示，選情確實越來越好，當民調差距落在誤差範圍內，代表絕對有機會一搏，他鼓勵支持者不但要幫忙拉票，11月28日更要出來投票，只要「出來投就會贏！」莊競程說，直到昨天自己都還在提政見，選戰進入倒數，他會持續提政策、站路口、車隊掃街，打一場快樂正向的選舉。強調候選人應該要拿出政策與願景，讓市民看見城市的未來，而不是讓選舉剩下對立。莊競程說，改變新竹不是一個人的事，他不分黨派、不分職業、不分世代，只要希望新竹更好，每個人都是「新竹隊」的一份子。針對媒體詢問後續選戰規劃，莊競程表示，會持續邀請前總統蔡英文、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等重量級貴賓來替他加油，同時預告11月21號「選前黃金周」舉辦大型造勢，總統賴清德也將在選前黃金週再次來到新竹。莊競程指出，由於先前舉辦國際級火舞表演、去中央市場跟民眾互動、到夜市開直播、和同學拍通學步道的影片，都面對高虹安的行政打壓和刁難，甚至關新路競選總部啟用前，市府突然把總部前的人行道地磚敲除，改善工程停擺近2個月，直到有民眾在人行道受傷、差點毀容，市府才開始動工處理，竟然只花1天就完成。莊競程質疑，明明1天就能完成的工程，為何拖延近2個月，甚至等到民眾受傷才處理？這不只是競選活動受影響，更讓一般市民的通行安全付出代價。莊競程強調，高虹安對市政無心，卻對打壓政治對手格外用心，各種明裡暗裡的施壓，讓許多人備受恐懼與威脅，敢怒不敢言。呼籲選舉應該回到政策與願景的良性競爭，不應讓政治對立影響市民的正常生活，更不該讓行政權力成為選舉攻防的工具，強調未來若當選市長，絕對不會讓市民受到這樣的對待，更不會讓市民活在恐懼裡。