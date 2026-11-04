我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨候選人沈伯洋競選團隊日前推出《順報》掀起討論，台北市長蔣萬安陣營今（4）日也跟進發放100萬份《萬安警報》文宣主打政績。對此，《順報》策劃人、沈競總總幹事吳思瑤今（4）日見狀笑稱，裡面有好多蔣萬安玉照，「有9個！」；他也提到，尊重蔣萬安的文宣，但輝達是其政績嗎？蔣萬安當時反對前瞻，還站上了會議桌上，反對經濟部的大A＋計畫，差一點讓輝達、美光相關預算被砍。對於蔣陣營推出《萬安警報》，吳思瑤受訪時直呼，拿到很直觀，就整體呈現上，《順報》讀起來沒有壓力、設計到位，是非常生活化的刊物，而《萬安警報》比較沉重一點，「我最大的感覺是，裡面有好多蔣萬安的玉照」。吳思瑤直接數起來封面、封底、內容，有9個蔣萬安的玉照，讀起來比較像文宣，大家能對照一下，《順報》是以市民為主角，台北市好生活為核心，不是傳統的文宣置入，而是用生活化的方式介紹沈伯洋的政策理念，希望大家面對政治不用有太大的負擔，閱讀起來也不太需要有壓力。吳思瑤說，《萬安警報》比較像文宣，尊重他們，市長有權利提自認的政績，「但輝達是他的政績嗎？這段時間大家也都看到了，這是中央跟地方合作的結果，不是某一個人的政績」。吳思瑤提到，蔣萬安過去在立法院跟他同一屆，在前瞻基礎建設時，經濟部提出大A+計畫，他就是那個在立法院的九樓會議室被潑水、被潑麵粉，還被丟雞蛋，他們為了爭取前瞻建設，而蔣萬安就是反對前瞻，還站上了會議桌上，反對經濟部的大A+計畫，差一點造成像輝達、美光，這些外資來台灣培育人才的預算胎死腹中、被砍掉了。