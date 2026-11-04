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台北市長候選人電視辯論會順利於10月31日落幕後，場外協調過程卻意外掀起論戰，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤受訪時表示，沈營對相關安排都是「被動接受，萬事配合」；不過，TVBS新聞部資深經理范立達聽聞後，直言自己「忍不住笑了」，還透露為了確認候選人穿鞋後的身高，沈伯洋陣營竟讓他連續催促4次才提供資料。辯論會先前才因「洩題」爭議鬧得沸沸揚揚，范立達曾出面澄清，在協調時便已取得共識，讓兩邊候選人都能事先拿到問題，以避免任一方被提前外洩題目，並指出吳思瑤是第一個同意這項安排的人；同時他也提出質疑，沈伯洋陣營是否放任支持者攻擊主辦單位。對此，吳思瑤則表示不理解相關指控，強調沈營一直都是被動接受提議，萬事都盡量配合。針對雙方說法，范立達3日再度發文，還原兩次協調會的過程。他表示，第一次協調時，沈伯洋陣營反覆要求先確認要舉辦幾場辯論會，導致其他事項無法繼續討論，且沈陣營代表連辯論會流程都不予確認，還說要帶回總部討論，故此次會議無功而返；直到第二次協調會，吳思瑤親自出席後，辯論程序與細節才獲雙方確認。范立達強調，自己不會刻意評斷哪一方溝通比較順利，或哪一方讓協調過程比較辛苦，但有一件事讓他印象深刻，就是詢問兩位候選人「穿鞋後的身高」時，蔣萬安陣營很快就提供資料，反觀沈伯洋陣營卻讓他連續催了4次，直到10月29日下午才終於回覆。范立達解釋，事先確認身高，是為了讓兩位候選人站上辯論台時，看起來「高度一致」，維持公平性。而對於吳思瑤聲稱沈營「萬事都配合」，他直呼：「我真忍不住笑了。」吳思瑤在協調會上並非沒有意見，也不是全程都被動接受安排；協調本來就需要交換意見，有不同看法並非壞事，但既然說法與實際情況有所出入，就應該修正。