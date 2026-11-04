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台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋接連登上謝震武主持的《新聞面對面》。然而謝震武與兩位候選人的訪談片段，卻遭部分網友質疑偏心，「微表情包」在社群上掀起熱議，甚至遭懷疑已打算投給沈伯洋。對此，謝震武昨晚在節目中澄清，自嘲：「我會練習一下表情管理好不好。」強調自己專訪候選人的目的是要交給大家公評，沒有任何一點意思。沈伯洋2日接受謝震武的專訪，兩人在節目中互動熱絡、有說有笑，部分網友也想起他先前訪問蔣萬安時，出現微皺眉的表情，相關話題引發熱議：「兩集氣氛完全天差地遠」、「好像什麼都沒說，但又什麼都說了」、「是不是認同一個人，很明顯看得出來，那是裝不了的」、「謝震武律師的表情生動，展現真實的喜好厭惡」、「沒有比較沒有傷害。」對於外界解讀，謝震武昨日在節目中回應，自嘲：「我會練習一下表情管理好不好，我的笑容其實一直是這樣OK？」另外，謝震武也強調自己的結論很清楚，節目中所講的是希望交給所有觀眾去公評，不論是對市政的熟稔，或是想投給誰，他都沒有任何介入，表示：「我沒有一點點意思，要暗示去投哪一邊。」謝震武認為，觀眾可以透過節目與候選人直接進行訪談，來去了解他們的一些想法。事實上，面對選戰進入倒數階段，蔣萬安與沈伯洋除了掃街拜票，也陸續登上不少訪談節目，包括《11點熱吵店》、王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》讓更多人了解他們的政見以及理念。