我是廣告 請繼續往下閱讀

在塞內加爾進行的2026年達卡青年奧林匹克運動會，中華五人制棒球代表隊今(3)日凌晨進行金牌戰，面對盤名世界第1的古巴隊，兩盤以1：2及1：7落敗，最終奪下銀牌，寫下我國在青奧五人制棒球項目的重要記錄。本屆青奧中華五人制棒球代表隊由總教練馮韋國、教練蕭淑妃領軍。中華隊在預賽階段表現亮眼，先後擊敗地主塞內加爾、土耳其及古巴，以分組第1名晉級4強，隨後在準決賽擊敗墨西哥，順利取得金牌戰門票。其中，中華隊在預賽面對實力強勁的古巴隊，更締造本屆賽事最受矚目的紀錄。過去古巴在U18層級五人制棒球賽事中未曾吞下敗仗，中華隊此次以5：3、5：4直落二擊敗古巴，成為首支在此層級擊敗古巴的球隊，也讓雙方在金牌戰再度碰頭格外受到矚目。金牌戰首盤，古巴1局下先馳得點，中華隊隨即於2局上追平比數。3局下古巴突破中華隊防線，再攻下1分，此後雙方均未能再添分數，古巴以2：1拿下首盤。進入第二盤，古巴在1局下把握中華隊守備出現狀況，搭配積極跑壘，一舉攻下5分取得領先。中華隊之後持續嘗試反攻，但未能有效縮小差距，最終以1：7失利，古巴直落二拿下金牌，中華隊則收下銀牌。儘管未能在金牌戰再度擊敗古巴，中華隊本屆賽事仍展現高度競爭力，不僅一路以分組第1晉級，更在預賽中締造擊敗古巴的歷史性紀錄，最終站上頒獎台，為本屆青奧之旅留下重要一頁。依世界棒壘球總會(WBSC)公布的五人制棒球世界排名，中華隊目前以4,801分排名世界第2，古巴以5,827分高居世界第1，法國則以4,663分排名第3。本屆青年奧運五人制棒球中華隊成員分別為：總教練馮韋國、教練蕭淑妃、選手安偉杰、張雯婷、許梓奕、許韶庭、陳宇恩、陳婉姿、劉恩浩及潘妤凡。