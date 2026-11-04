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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，若當上台北市長，會讓社子島的改建優先於松機遷建。台北市長蔣萬安則批評，兩件事並不衝突，要社子島開發然後就不能規劃AI園區？難道沈伯洋一次只能做一件事情嗎？但遭沈回批是問A答B，且其實是廢松機。蔣萬安今（4）日回嗆這怎會是問A答B，稱沈伯洋不願面對臺北腹地不夠這問題，才是不負責任。蔣萬安今出席「AI地政幫你衝 塗銷抵押2分鐘」記者會，針對被沈伯洋批問A答B，他回擊「我昨天是在回答他說，社子島的開發要優於松機遷移？我說這兩者並不衝突，這怎麼會是問A答B？」蔣萬安說，輝達落腳在北士科，但接下來是要打造整個AI廊帶，形成產業聚落。AI產業不是只有輝達，也希望能夠有更多國內外相關的供應鏈夥伴、產業都能夠進駐，匯聚到臺北。不過沈伯洋說，社子島缺公共建設，他要有這個八到九區分區來談，蔣萬安說，台北市其實就是分期分區，先安置後拆遷，做整體規劃，否則一區一區這樣做的話，很多公共設施不管是交通等規劃，沒辦法做完整連貫。蔣萬安說，目前已經推進到一個進度，也把案子不斷的跟內政部溝通跟協調，在地住戶已經等了幾十年，希望能夠往前推進，不希望這時候又再重新來一次，又要再等，超過都更的時間。