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▲即日起至2026年12月31日止，OPENPOINT APP「金點賞專區」推出「福斯商旅百萬名車超狂兌換。（圖／7-11提供）方案」

▲即日起至11月15日前用OPENPOINT 10點就能抽iPhone Duo及相關系列產品。（圖／7-11提供）

7-11會員OPENPOINT點數太扯，宣布重磅推出「福斯商旅德制正七人座休旅Caddy Maxi EasyLife」超狂兌換，用999,999點OPENPOINT，即可兌換價值124.9萬元的德制正七人座休旅 Caddy Maxi EasyLife，相當於省下近25萬，約8折價，全台僅限一台，不過實際計算，若無訂閱會員及聯名卡回饋，需要消費近3億元才能有近10萬點。根據網友分享，打開7-11 OPENPOINT APP發現可以換汽車「有誰有那麼多點數可以換，好想知道到底有誰有那麼多點數唷！」查看頁面資訊，該台為124.9萬元的德制正七人座休旅 Caddy Maxi EasyLife，換算下來相當於用市價約8折震撼優惠入手百萬名車，全台限量僅此一台。另外，福斯商旅也加碼推出「限時入主送點數」專屬活動，即日起至2026年12月31日止，uniopen會員只需前往全台福斯商旅授權展示中心賞車試駕Caddy Maxi，並完成購車與新車領牌手續，即可獨家獲得3000點OPENPOINT點數。網友實際精算，若無訂閱會員及聯名卡回饋，7-11消費每100元可獲贈0.33點OPENPOINT，相當於需消費2億9000萬元才能獲得等值點數，讓不少人驚呼「不可能」。不過使用單筆全額的 icash2.0、OPEN 錢包、icash Pay 或中國信託 OPENPOINT 聯名卡支付，回饋率提高至 0.5%，且不定時也會推出滿額多贈點活動，像是滿250元額外加贈20點等。OPENPOINT點數也可轉讓，透過收購也能獲得點數。7-11表示，目前最受歡迎前三名為量販電子券、航空里程、美食餐券，由此顯示高價值回饋型商品對會員具有吸引力。後續持續擴充高價值品牌兌換內容，包括DREAM PLAZA指定餐飲券、夢時代指定餐飲券、統一渡假村、寵物公園、Yahoo購物中心、iOPEN Mall等商品，涵蓋旅遊、餐飲、購物及寵物等多元需求，以提升會員兌換意願及點數使用效益。OPENPOINT APP提供上百種跨產業、跨通路的點數兌換選擇。其中，「金點賞專區」推出滿滿高CP值寶物，包含iPhone 18 Pro (256GB) 、三星智慧電視，以及Yahoo奇摩購物中心全站滿額折價券、麥當勞優惠餐券、飯店住宿券、航空里程等都能換。且即起至11月15日前，用OPENPOINT 10點就能抽iPhone Duo及相關系列產品，中獎公告將在11月19日於7-11官網公告。