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美國期中選舉風雲變色！民主黨在包含喬治亞與德州在內等關鍵州的參議員和州長選舉全數大獲全勝，稍早參議院確定由民主黨拿下過半席次，也讓美國總統川普剩餘任期將受到一定程度的牽制。然而，川普稍早在社群平台上持續嘴硬，甚至稱若自己在選票單上，早就贏下選舉。根據美聯社報導，民主黨確定贏得美國參議院席位，結束了共和黨的統治地位，他們利用了選民對川普的不滿，開啟了國會抵制川普的新時代。儘管眾議院的選舉結果目前還未出爐，但民主黨已經翻轉了關鍵的七個席位，並可能削弱川普推進政策議程的能力，包括他維持最高法院保守派傾向的期待。川普已預告將動用否決權阻止民主黨，預示著華府在未來兩年可能陷入僵局。在共和黨遭遇巨大挫敗後，川普稍早在社群平台Truth Social發文表示，「我的名字不在選票上，如果我在的話，我們肯定會以壓倒性優勢獲勝！」不僅如此，川普還指責了敗選的德州州長艾博特，「如果艾博特在他政治生涯的最後六個月裡沒有變成一個名義上的共和黨人，他就不會輸掉選舉。他又回到了最初的競選策略，結果可想而知」。不過，在面對紐約時報的訪問中，川普態度則放軟，強調他將尊重選舉結果，「我們會與民主黨人合作，而且我們期待與他們合作。我們或許能找到解決方案。」