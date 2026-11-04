寶可夢迷搶瘋了！中華郵政與寶可夢聯名推出系列周邊，今（4）日上午8時30分開放線上預購，開賣後便湧入大量人潮，「i集郵網路商城」一度塞車，不少粉絲反映排隊、結帳過程頻頻出錯，好不容易選好商品卻無法順利付款，引發購買機制爭議。更讓粉絲不滿的是，商品開賣後不久，網路二手交易平台就已經出現高價轉售刊登，讓原本就搶不到商品的訓練家更加氣憤。
寶可夢郵票珍藏組被炒7倍 折疊推車也貴3000元
實際搜尋線上賣場，已經有刊登出本次郵局和寶可夢的活動商品，包括寶可夢郵局聯名郵票珍藏組，官方售價420元，黃牛價格喊到2980元，超過原價7倍；另外，官方售價980元的皮卡丘、伊布便利箱折疊推車，黃牛則開價到3980元，價差高達3000元，幾乎是原價4倍，兩項商品皆標示預購，並非現貨。
網友批限流不限制數量 購買機制遭質疑助長黃牛
除了高價轉售引發爭議，這次郵局周邊的購買機制也成為粉絲討論焦點，由於線上預購期間網站湧入大量消費者，有人反映排隊時間「越等越長」，甚至遇到結帳失敗、商品庫存異常等狀況；有網友認為，周邊商品「限流卻沒有限量，而是限金額」，大幅增加黃牛圖利掃貨的操作性。
事實上，這次寶可夢郵局聯名商品採取線上、實體通路分流方式，線上預購占總數60%，另外40%則安排於實體郵局及世界郵展現場販售。不過，當線上商品快速售罄，又有高價轉售商品出現在二手市場，也讓粉絲開始質疑官方的限購與防黃牛措施是否足夠。
針對寶可夢集郵商品，中華郵政稍早向《NOWNEWS》表示，i集郵開放預購的「寶可夢集郵商品」在今天10時15分全部售完，之後不會再補貨，不過民眾可在11月20日起，到全台901郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。
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實際搜尋線上賣場，已經有刊登出本次郵局和寶可夢的活動商品，包括寶可夢郵局聯名郵票珍藏組，官方售價420元，黃牛價格喊到2980元，超過原價7倍；另外，官方售價980元的皮卡丘、伊布便利箱折疊推車，黃牛則開價到3980元，價差高達3000元，幾乎是原價4倍，兩項商品皆標示預購，並非現貨。
除了高價轉售引發爭議，這次郵局周邊的購買機制也成為粉絲討論焦點，由於線上預購期間網站湧入大量消費者，有人反映排隊時間「越等越長」，甚至遇到結帳失敗、商品庫存異常等狀況；有網友認為，周邊商品「限流卻沒有限量，而是限金額」，大幅增加黃牛圖利掃貨的操作性。
事實上，這次寶可夢郵局聯名商品採取線上、實體通路分流方式，線上預購占總數60%，另外40%則安排於實體郵局及世界郵展現場販售。不過，當線上商品快速售罄，又有高價轉售商品出現在二手市場，也讓粉絲開始質疑官方的限購與防黃牛措施是否足夠。
針對寶可夢集郵商品，中華郵政稍早向《NOWNEWS》表示，i集郵開放預購的「寶可夢集郵商品」在今天10時15分全部售完，之後不會再補貨，不過民眾可在11月20日起，到全台901郵局、世界郵展現場，6間寶可夢主題郵局購買。