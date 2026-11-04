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老舊系統成駭客破口 英國警告攻擊事件恐暴增

企業長期省資安成本 恐付出更大代價

點名中國、俄羅斯及伊朗 關鍵基礎設施成攻擊目標

歐洲多國超市近日遭駭客入侵，冷藏及冷凍設備溫度控制系統遭到操縱，導致大量食品報廢。英國國家網路安全中心（NCSC）首長霍恩（Richard Horne）週二（3日）警告，這起事件恐怕只是未來大規模網路攻擊的開端。隨著人工智慧（AI）技術發展，駭客將更容易找出老舊系統的安全漏洞，企業及關鍵基礎設施面臨的網路威脅恐持續增加。根據路透社報導，瑞典、比利時及法國等歐洲國家的超市，週一（2日）接連傳出冷藏、冷凍設備遭駭客攻擊，暴露出相關資訊系統的資安漏洞。由於冷鏈設備運作受到干擾，部分超市被迫丟棄大量食品，造成營運損失。隸屬英國政府通訊總部（GCHQ）的國家網路安全中心，近日發布年度資安報告。霍恩在報告發布活動中表示，歐洲超市遭駭事件只是網路安全危機的初期徵兆。他指出，目前仍有大量資訊系統存在尚未修補的安全漏洞，等同讓駭客有機可乘，而短期內最嚴重的風險，就是網路攻擊事件數量可能大幅增加。值得注意的是，這次超市冰櫃遭駭事件，未必需要使用先進AI技術。英國資安官員認為，攻擊者很可能只是利用老舊設備早已存在的漏洞，就成功入侵相關系統。不過，霍恩警告，AI技術將使駭客能以更快速度搜尋漏洞，並將原本零星的攻擊擴大至難以想像的規模。他強調，真正的問題並不是AI創造出全新的攻擊方式，而是過去長期遭到忽視的資安漏洞，如今能被更有效率地發現及利用。霍恩批評，英國太多企業及供應鏈過去數十年來，為了節省成本而採用廉價或缺乏維護的資訊技術，導致整體系統暴露在資安風險之中。他警告，一旦網路攻擊造成食品無法上架、電力供應中斷，甚至企業倒閉，社會可能會追問，為何相關單位早已看見警訊、理解風險，卻仍未採取適當措施。NCSC在年度報告中進一步預測，到了2028年，英國關鍵基礎設施極有可能遭遇涉及AI驅動惡意軟體的勒索軟體攻擊。這意味著網路攻擊可能不再只是造成個別企業資料外洩，而是進一步干擾民生物資供應、能源及其他重要公共服務。除了民間企業面臨的資安風險，霍恩也警告，英國正持續受到來自其他國家的網路威脅。他指出，俄羅斯持續試圖滲透英國軍事網路，伊朗則在全球展開惡意網路行動，英國也是目標之一。至於中國，霍恩認為，北京極有可能具備利用AI攻擊英國關鍵基礎設施及其他戰略目標的意圖與能力，而且在技術條件上最有優勢。他形容，中國相關網路活動是英國目前面臨最複雜、最持續性的資安挑戰。不過，俄羅斯、中國及伊朗過去均曾多次否認涉及類似的惡意網路行動。霍恩強調，隨著AI降低網路攻擊門檻，企業及政府若繼續忽視老舊系統的資安問題，未來可能面臨更加頻繁、影響範圍也更廣的網路攻擊事件。