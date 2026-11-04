我是廣告 請繼續往下閱讀

川普化身《航海王》魯夫！黃金梅利號也戴上MAGA紅帽

川普變魯夫遭酸「更像天龍人」！白宮至少15大動漫遊戲IP遭玩梗

▲川普化身《火影忍者》主角漩渦鳴人，不僅戴上木葉忍者護額，還施展經典「多重影分身之術」，畫面十分荒謬。（圖／翻攝自川普Truth Social）

▲白宮模仿任天堂經典遊戲《薩爾達傳說》，將遊戲名稱改成「The Legend of Trump」，川普更化身復古3D遊戲角色。（圖／翻攝自白宮官方X）

▲白宮將川普變成《動物森友會》風格的可愛角色，還喊出「Make Farming Great Again」。（圖／翻攝自白宮官方社群）

美國白宮社群竟然變成動漫迷因帳號？白宮11月3日在官方 X 平台發布一張模仿日本人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）的 AI 圖片，讓美國總統川普（Donald Trump）化身草帽海賊團船長「魯夫」，帶領政府官員搭乘黃金梅利號出航，連船頭的羊都戴上招牌「MAGA」紅帽。不過，這張圖片卻引發動漫迷吐槽，因為魯夫在故事中經常對抗世界政府及特權階級，不少網友反而認為川普更像作品中的「天龍人」。事實上，白宮早已多次引用動漫、遊戲及影視作品製作政治迷因，包括《寶可夢》、《七龍珠》、《遊戲王》、《女神異聞錄5》等，至少15部知名 IP 都曾被拿來玩梗，甚至引發版權爭議。白宮11月3日在官方 X 帳號發布一張 AI 生成圖片，並寫下「The Mark of a Good Crew」（優秀團隊的標誌），畫面明顯模仿日本漫畫家尾田榮一郎創作的《航海王》，讓川普站在船上伸手指向前方，身旁則聚集多名美國政府高層官員，整體構圖宛如草帽海賊團準備展開全新冒險。其中，草帽海賊團初代海賊船「黃金梅利號」的羊頭船首，戴上寫有「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」的紅色帽子，船上還能看到海賊旗幟，讓川普政府瞬間化身動漫世界中的海賊團。然而，這張看似幽默的圖片公開後，卻引發部分動漫迷不滿，原因正是《航海王》本身的故事設定，與白宮試圖塑造的形象形成強烈反差。《航海王》故事除了冒險、友情與熱血戰鬥，也經常描寫權力壓迫、階級制度與追求自由等議題。魯夫與夥伴們曾多次對抗世界政府及腐敗統治者，幫助受到壓迫的人民。其中，「天龍人」是作品中享有特殊地位的世界貴族，擁有極大特權，部分角色甚至將普通人視為奴隸。因此，當白宮將川普塑造成魯夫時，部分網友認為相當諷刺，質疑掌握國家權力的政治人物，為何要扮演反抗統治階級的海賊，也有人認為川普更像作品中的「天龍人」，吐槽白宮可能沒有理解《航海王》的故事精神。事實上，這並不是川普政府第一次利用動漫及遊戲作品製作政治迷因。從《航海王》、《火影忍者》、《七龍珠》、《遊戲王》，到《寶可夢》、《女神異聞錄5》，美國政府官方社群已多次將知名角色、動畫片段及遊戲元素融入政治宣傳，若連同電影、影集及遊戲相關作品計算，公開報導可辨識的 IP 至少超過15部。白宮頻繁使用動漫 IP，甚至已經引發日本版權方及政府關切。2026年3月，白宮在官方 X 發布軍事宣傳影片，將美軍攻擊畫面與《遊戲王》、《七龍珠》等動漫片段，以及多部好萊塢電影畫面混剪，引發日本網友不滿。《遊戲王》動畫官方隨後於3月11日發表聲明，強調白宮使用動畫片段並未取得權利人授權，原作及動畫相關人員也完全沒有參與。寶可夢公司同樣曾針對美國政府使用相關 IP 素材表態，表示並未授權使用旗下智慧財產。爭議也延燒至日本政壇。根據澳洲 ABC 及英國《衛報》報導，日本政府曾透過外交管道向美方表達對日本作品授權問題的關切，日本動漫迷也發起連署，希望美國政府停止未經授權將動漫角色用於政治及軍事宣傳。儘管相關爭議持續延燒，白宮仍不斷推出新的動漫迷因。