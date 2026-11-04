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▲本次跨年演出的另一大亮點，莫過於羅志祥（左）將首度與香港人氣歌手姜濤（右）攜手迎接新年。（圖／瀛海文化提供）

羅志祥《WE LOVE LIVE》演唱會

「小豬」羅志祥每年跨年行程備受矚目，今年跨年夜他將前往澳門開唱，談到首次在澳門跨年的心情，羅志祥坦言相當期待，也希望能將最熱情、最精彩的演出帶給現場歌迷，他說：「今年真的跟澳門很有緣分，已經來了很多次演出，每一次來都有不一樣的感覺，也都留下很棒的回憶。」羅志祥對澳門粉絲的熱情印象深刻，直呼：「每次站上舞台，都能感受到歌迷滿滿的支持與活力，也因此對這座城市有著特別的親切感。」羅志祥過去參與各地跨年盛事，卻是第一次在澳門與粉絲們一起跨年，對他而言別具意義。談到首次在澳門跨年的心情，羅志祥坦言相當期待，希望讓大家在音樂與歡笑聲中，共同迎接充滿希望的新年。被問到為什麼今年特別選擇澳門？羅志祥笑說：「今年真的跟澳門很有緣分，已經來了很多次演出，每一次來都有不一樣的感覺，也都留下很棒的回憶。」對這座城市更有著特別的親切感。而本次跨年演出的另一大亮點，莫過於羅志祥將首度與香港人氣歌手姜濤攜手迎接新年！兩位擁有不同舞台魅力與音樂風格的人氣歌手，這次難得再度同台，也讓外界對合作內容充滿期待。談及是否會有特別安排？羅志祥透露，兩人不僅將帶來驚喜合唱，更會一起站上舞台，陪伴現場觀眾迎接新年倒數的重要時刻，這次跨越不同世代的音樂交流，也將成為跨年晚會最令人期待的精彩橋段之一。羅志祥向來以充滿爆發力的唱跳演出及舞台感染力著稱，而姜濤則以獨特的音樂風格與個人魅力深受歌迷喜愛，兩人首次在跨年舞台合作，勢必碰撞出令人耳目一新的火花。對於這次特別的組合，羅志祥也抱持著興奮與期待的心情，希望不只是帶來一場精彩的表演，更能讓不同地區、不同世代的歌迷，透過音樂感受到彼此交流的美好。⁠地點：澳門新濠影滙綜藝館場次：2026年12月31日 晚上9:30（跨年夜倒數場）2027年1月1日 晚上7:00（元旦場）票價：澳門幣/港幣 2080 / 1680 / 1280 / 780⁠演出陣容：羅志祥、姜濤、陳卓賢Ian、ROVER、范卓賢（Jacky）