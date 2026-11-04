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健保永續恐被當提款機 醫界喊話：應審慎再議

65歲以上有條件長者免健保費行政院最晚須在11月6日、也就是本週五前決定是否要副署。對此醫師公會全聯會、台灣醫院協會、台灣醫務管理學會等7大醫事團體也發布聲明強調，不論過去地方政府競相補助長者健保費，或此次改由中央負擔，若健保永續被當成「提款機」，不斷加碼免繳政策，保險的互助精神與制度基礎「恐逐步瓦解」。立法院日前三讀《老人福利法》，明訂中央65歲以上有條件補助長者健保費，而行政院最晚須在11月6日前決定是否要副署。台灣醫院協會、台灣醫務管理學會等7大醫團指出，若以年齡作為大範圍免繳保費的依據，將改變社會保險的互助精神。日本、韓國與台灣同為社會保險國家，長者仍須繳納保費，「福利是福利、保險是保險」。醫事團體聲明表示，超高齡社會下，若有近半數人口不需繳費，健保財務將面臨「崩潰邊緣」。照顧長者最好的方式，是讓他們在需要時看得到醫生、住得進病房、有足夠的護理人員照護，而非一紙免費承諾。聲明提到，建請行政院及立法院正視各界疑慮審慎再議，且長者照顧以年金、敬老等福利措施辦理，健保保費補助則依資產與所得精準照顧真正弱勢。醫事團體認為，若健保永續被當成「提款機」，免繳政策不斷加碼，保險的互助精神與制度基礎恐逐步瓦解。衛福部應優先確保約6.6萬名弱勢長者原有醫療補助不中斷，避免政策漏接。醫師公會全聯會也發聲明指出，台灣的全民健保正站在世代正義的十字路口。健保收入約7成來自15至64歲工作世代所繳納的保費，若以所得稅率作為補助門檻，恐讓背負房貸、養育子女、仍在辛勤打拚的年輕世代，為資產相對充裕者承擔，「這豈是公平正義所能容忍？」全聯會提到近期法國現況，呼籲朝野應以法國為戒。其國家削減赤字提出約440億歐元的緊縮預算，自2025年9月起就爆發大規模全國罷工，在職世代承擔不斷膨脹的福利承諾，卻看不到自己的未來。當福利的支票不斷交給工作世代承擔，社會互信就會崩解，「台灣絕不能步入法國後塵」。