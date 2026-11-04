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王宣閔是誰？身高僅128公分、因哥哥愛上棒球

與棒球緣分來自於3年前一場比賽，他在場邊為哥哥、同時也是南工三壘手的王佑愷加油，興起對棒球熱愛，考入南工後參加棒球隊，成為球隊正式成員

今年高三，他更在預賽最後一場面對木柵高工時先發，從原本教練預設的1局，最終一路投完3局。

36球完投完封 王宣閔送給自己最好畢業禮物

王宣閔受限於身材，無法穩定投出速球，但他將變化球練至純熟，控球也十分穩定，偏低的出手點反而成為讓陌生對手打不好的利器

王宣閔隊友逐局鼓勵 成場邊最暖心一幕

只要有一顆夠熱愛棒球的心，身體條件從來不是問題。

中信黑豹旗高中棒球賽預賽最後一天，台南市成大南工與台北市木柵高工交手，南工128公分先發投手王宣閔搶走所有目光，儘管他自小患有先天性侏儒症，但不減對棒球熱愛，4年前在場邊看著哥哥奮戰身影加入棒球隊，從高一就有登板紀錄，本場更主投3局完投完封，率領成大南工22：0拿下勝利，賽後王宣閔好表現也登上熱搜，「很棒的孩子！」、「非常激勵人心的鬥志」、「這就是棒球迷人的地方」、「這就是黑豹旗的魅力」現年17歲、高三的王宣閔，黑豹旗登錄身高體重為128公分、36公斤，，球隊也特別為他客製小件球衣，讓他能和隊友一樣站上正式比賽舞台。王宣閔從高一就有登板紀錄，教練還會特別安排雙先發，讓他投完一人次退場，每屆黑豹旗都有他的出賽身影，王宣閔最終用36球投完3局，僅被擊出1支安打，出現2次觸身球、送出1次三振無失分，完成3局完投完封的精采演出，在打線奧援下，最終用一場完投完封，送給自己最好的畢業禮物。從實際轉播看，，球評也直言，難以想像他背後付出多少訓練量，才能將控球練至如此。值得注意的是，不管是每一次取得出局、或是投完一局下場，王宣閔隊友、教練都會上前鼓勵他，全隊氣氛相當融洽，展現出學生球隊熱愛棒球、擁抱各族群間的溫暖一面。王宣閔未來或許難以成為職業球員，但他在學生時期最後階段，突破身材限制成功投出完投完封，也在場上向世人證明，「