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中華電信Gemini誰申辦最划算？3類人最適合

第一類：原本就使用中華電信，剛好準備續約5G的用戶

第二類：經常使用Google相簿、Gmail、雲端硬碟的用戶

第三類：經常使用AI的上班族、創作者及專業工作者

▲中華電信今（4）日攜手Google宣布擴大Google AI合作，推出指定5G資費享Google AI Plus首年免費、單租年約優惠等方案。（圖／記者周淑萍攝）

中華電信Gemini比Google便宜嗎？訂閱前先比較價格

為了Gemini升級5G划算嗎？

中華電信今（4）日攜手Google宣布擴大AI合作，推出Google AI Plus及Google AI Pro多項優惠，指定5G資費月繳799元起，就能享有Gemini進階服務首年免費。不過，並非所有中華電信用戶都適合申辦，尤其是為了免費AI而升級高月租資費，反而可能花更多錢。《NOWNEWS今日新聞》整理最適合申辦的3類族群，以及Google官方與中華電信訂閱方案的差異。這類消費者最有機會享受到免費優惠。中華電信推出指定精采5G加值方案，月繳799元、999元可享Google AI Plus（400GB）首年0元；月繳1399元則提供Google AI Plus（2TB）首年0元。若原本就有使用這些資費的需求，且符合指定新申辦、攜碼或續約資格，就能省下額外訂閱AI的費用。如果手機照片、影片備份量大，或經常需要儲存工作文件，可以考慮Google AI Plus（2TB），中華電信單租年約每月264元，較業者標示原價330元便宜，一年省792元，除了Gemini進階功能，也能使用較大的雲端儲存空間。如果平常需要Gemini協助分析文件、整理資料、撰寫文章、製作圖片及影片，可以考慮Google AI Pro（5TB），中華電信推出每月529元的年約優惠，相較Google官方一般月繳650元，每月省121元，一年省1452元，適合確定會長期使用進階AI功能的人。不過，如果只是偶爾使用Gemini，Google免費版可能已經足夠，沒有必要額外花錢。若想體驗付費版，Google官方AI Plus（400GB）一般月繳165元，中華電信則推出Google AI Plus（400GB）搭配i聽聽的組合年約，每月同樣165元，差別在於中華電信多了加值服務，但需要綁定12個月。中華電信Google AI Plus（2TB）單租年約每月264元，Google AI Pro（5TB）每月529元，適合想長期使用且需要較大雲端空間的消費者。中華電信的「Gemini免費一年」並不是所有既有用戶都能直接領取，而是必須符合指定資費及申辦資格，舉例來說，假設原本每月使用599元手機資費，為了獲得Google AI Plus（400GB）免費一年，改辦月繳799元方案，每月增加200元，一年就要多付2400元。但如果直接向Google訂閱每月165元的AI Plus（400GB），一年只需1980元，兩者相比，升級電信資費反而比較貴一點。