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民進黨台北市長候選人沈伯洋競選團隊先前推出文宣品《順報》，如今尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安陣營也推出《萬安警報》，預計印製100萬份，不過卻引來外界質疑有「抄襲」之嫌。對此，作家趙曉慧反酸，到底是在唱衰誰，市民只會想 「是台北要出事了，還是蔣萬安的選情在拉警報」，再度釀成一次公關翻車現場。「蔣萬安的公關操作，真的讓人滿頭問號。」趙曉慧無奈反問，幕僚到底知不知道「警報」是什麼意思？到底是在唱衰誰？在台灣，「警報」響了代表空襲、地震、颱風、有危險要來。堂堂現任市長爭取連任，照理說要告訴大家「台北很安全、我做得很安穩」，結果自己的文宣大聲高呼「萬安警報」？趙曉慧直言，市民只會想 「是台北要出事了，還是蔣萬安你的選情在拉警報？」人家叫《順報》，走捷運報、親子跟生活路線，發放直接秒殺；反觀蔣陣營轉頭立刻抄個《萬安警報》，對別人的競選刊物「致敬」得無微不至，真的是看人紅就抄。趙曉慧吐槽，看看第一期內容是「AI科技與招商」，這與台北市民的生活太遙遠。她更進一步細數，從路邊撿樹枝、AI政策島忘記刪Prompt，到現在印文宣告訴全台北「拉警報了」，跟「台北安可」的謝幕感一樣，蔣萬安再度釀成一次公關翻車現場。