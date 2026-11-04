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高雄市長候選人賴瑞隆將於11月7日在岡山舉辦「北高隆洋」大團結應援大會，競選總部宣布舞台最前方的「搖滾區」限量席位抽籤登記正式開跑，開放至今（4）日晚間8時。競總表示，先前鳳山競總成立大會率先推出搖滾區，廣受好評，也引發支持者自製小物的應援風潮，許多「小風扇」紛紛敲碗，希望再次參與。這次特別將搖滾區帶到北高雄，邀請市民透過官方LINE登記，一起站上追風第一線。競總表示，此次以「北高隆洋」為主題，除了特別邀請台北市長候選人沈伯洋「遠端應援」，更透過搖滾區將高雄人引以為傲的演唱會文化融入，突破傳統造勢風格，為地方注入嶄新活力。不論是盼重溫感動的「小風扇」，或是首次加入的朋友，都有機會近距離感受現場熱烈氣氛。競總強調，岡山是北高雄重要的交通與產業樞紐，隨著半導體S廊帶及捷運岡山路竹延伸線等重大建設推進，北高雄正邁向發展關鍵期。賴瑞隆極為重視38區均衡發展，希望讓產業、交通與公共建設同步向前，這次也將與市民共同擘劃區域的發展願景。競總指出，民眾只需完成簡單步驟，即可完成登記。首先掃描QR Code加入賴瑞隆LINE官方好友，填寫姓名、選區及電話並送出表單，再返回LINE領取專屬「追風證」，即可完成。登記將於晚間8時截止，11月5日（四）中午12時公布中籤結果。追風證為專屬應援證明，實際入場資格及方式依官方公告為準。競總強調，距離11月28日投票日越來越近，應援大會不僅要展現團結氣勢，更希望以歡樂、熱情的精神，凝聚共同開創城市下一個黃金十年的力量。活動將於11月7日下午4時開放入場、4時30分正式開始，地點位於岡山區河華路（阿公店路二段口至前峰路口），邀請大家為高雄的未來熱情應援。