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稱「洋流」人工製造 柯文哲：假的也有效果

拿2018韓流相比 稱技術上「其實是相同」

民進黨台北市長候選人沈伯洋參選以來掀起「洋流」，並外溢到其他縣市。民眾黨創黨主席柯文哲今（4）日表示，「洋流」是一個人工產物，自己看到時心裡想的是「看你可以撐多久」。不過他也認為，即使是人工操作、甚至是假象，仍可能產生實際效果，並直言2026年的「洋流」與2018年的「韓流」，在技術上其實相當類似。柯文哲今上午到彰化縣替民眾黨第三選區縣議員候選人蘇智弦輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車掃街。被問到目前「洋流」外溢現象時，他表示，「洋流是一個人工的產物」，還笑稱自己內心想的是：「哇！看你可以撐多久。」柯文哲指出，雖然自己的專業是醫學，但從政多年後，對政治與網路現象也有一些研究。他認為「帶風向是有科學基礎的」，所以人工製造出的政治聲量仍然可能產生作用，「就算是假象，也有功能」，即使只是讓對手感受到壓力，也可能達到效果。柯文哲也把這波「洋流」與2018年韓國瑜帶起的「韓流」相比，認為兩者在技術操作上幾乎相同。他先前也曾表示，「洋流」的形成涉及傳統媒體大量產製內容，再透過網路平台擴散，認為這類現象「只要有資源就可以操作」。柯文哲表示，「洋流」不論在新聞學或政治學上，都是值得研究的題目，等這場選舉結束後，未來幾年應該會出現不少相關學術研究或論文，用來分析這類選舉聲量與網路傳播現象。