台股今（4）日重挫失守 4 萬 2 千點大關，指標 ETF 元大台灣 50（0050）跌破百元關卡。知名摩爾投顧分析師郭哲榮（哲哲）再度出手，宣布砸下 5000 萬元、以 97.8 元買進 512 張 0050，累計重押達 1.5 億元！他更發起超狂祭品文，霸氣放話「年底前台股沒衝上 5 萬點，就發 1 萬份雞排加珍奶」。
🟡再砸5000萬買進500張，公開券商代碼供查證
台股盤勢劇烈震盪，0050 摔下百元大關，摩爾投顧分析師郭哲榮隨即在社群平台 Threads 投下震撼彈。他表示今日再度砸下 5,000 萬元進場，以 97.8 元成交共 512 張 0050。為了自清絕非打嘴砲，他直接公開下單資訊，指出投資人盤後可逕自至台灣證券交易所查詢券商買賣日報表，「券商是永豐板新，代碼 9A9J，一定有人買 0050 共 512 張以上在 97.8 元，那就是我買的，我從不造假。」
回顧今年 7 月台股跌破 4 萬點之際，郭哲榮就曾砸下 1 億元買進 0050，隨後台股迎來強彈並逼近 5 萬點大關；如今算上今日加碼，累計已投入 1.5 億元。他坦言「當時賺的現在通通都快沒了，當時被當神，現在被當神棍」，但仍不在乎酸言酸語。他以 2016 年英國脫歐公投重挫為例，強調自己從當年的放空經驗學到「股市長期必然向上」，只要通膨與企業獲利持續推進，具備競爭力的龍頭企業就能推升大盤。
🟡祭萬份雞排珍奶大豪賭，年底未達五萬點就送
面對投資人信心潰散，郭哲榮除了用真金白銀穩定軍心，更大膽立下誓約：「只要年底前台股沒有 5 萬點，我發雞排加珍奶共 1 萬份！」並表示全台涵蓋北中南，東部也在考量範圍，大方邀請網友在貼文下方推薦美味店家。他在文末信心喊話，認為自己獲勝機率依然很大，同時提醒投資朋友在震盪市況中「AI 是未來，不要借錢、分散投資、撐到年底、相信哲哲！」再次掀起股民熱議。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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台股盤勢劇烈震盪，0050 摔下百元大關，摩爾投顧分析師郭哲榮隨即在社群平台 Threads 投下震撼彈。他表示今日再度砸下 5,000 萬元進場，以 97.8 元成交共 512 張 0050。為了自清絕非打嘴砲，他直接公開下單資訊，指出投資人盤後可逕自至台灣證券交易所查詢券商買賣日報表，「券商是永豐板新，代碼 9A9J，一定有人買 0050 共 512 張以上在 97.8 元，那就是我買的，我從不造假。」
回顧今年 7 月台股跌破 4 萬點之際，郭哲榮就曾砸下 1 億元買進 0050，隨後台股迎來強彈並逼近 5 萬點大關；如今算上今日加碼，累計已投入 1.5 億元。他坦言「當時賺的現在通通都快沒了，當時被當神，現在被當神棍」，但仍不在乎酸言酸語。他以 2016 年英國脫歐公投重挫為例，強調自己從當年的放空經驗學到「股市長期必然向上」，只要通膨與企業獲利持續推進，具備競爭力的龍頭企業就能推升大盤。
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