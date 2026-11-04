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▲主持人沈玉琳（右三）透露李四川「川伯」這個稱呼的由來：「之前跟他在高雄清下水道，是我幫他取『川伯』的，台灣阿伯很親切。」（圖／TVBS提供）

九合一選戰進入倒數，新北市長候選人李四川近日登上節目《11點熱吵店》大談老派世代與年輕世代的觀念衝突；提到現代人慣於用訊息溝通，甚至「已讀不回」，李四川表示相當尊重年輕人的自主權，對此沈玉琳好奇問：「傳簡訊給市府員工被已讀不回，你可以嗎？會不爽嗎？」李四川坦言：「看起來不行，因為一定是有重要事情才會傳！但如果傳早安，他們沒回沒關係。」而李四川現場也輕鬆解答年輕世代的流行語，讓陳為民看了吐槽：「你們要不要出難一點啊！我們是年紀大，不是笨耶！」李四川驚喜現身節目，一開場主持人沈玉琳就透露「川伯」這個稱呼的由來：「之前跟他在高雄清下水道，是我幫他取『川伯』的，台灣阿伯很親切。」讓李四川聽完笑回：「其實很多人跟我抗議啦，說我哪有那麼老。」談及世代的觀念衝突，李四川被問到若遭市府員工「已讀不回」是否會覺得不爽？對此，李四川回答：「看起來不行，因為一定是有重要事情才會傳。但平時不會傳啦，但如果傳早安，他們沒回沒關係。」沈玉琳則表示自己有強迫症，看到通知就無法不回，日前金鐘獎結束，回到家已是凌晨三點，他看到600則訊息，仍一一親自回覆，海產也證實前輩都是「秒回」。現場眾人也聊起各種問候用的「長輩圖」，李四川秀出手機自豪表示：「我所有的圖都是自己拍的。」他透露自己通常利用搭車空檔拍風景照，再加上節慶祝賀文字傳達心意；面對年輕世代的流行語，李四川也試圖用邏輯拆解，不僅精準猜中「ㄅ級分」是第一名、棒極了的意思，連「很emo」都秒答：「emotion，很鬱卒！」讓陳為民看了吐槽：「你們要不要出難一點啊！我們是年紀大，不是笨耶！」讓眾人聽了笑翻。節目將於11/5（四）晚間11點於TVBS 42頻道《11點熱吵店》首播。