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台北市爆出一名罹患罕見疾病及亞斯伯格症的高中生，2年前遭學生霸凌轉學，沒想到原校學生竟和新校學生聯手施暴，輪番掌摑、踹踢、嗆聲，更拍下多段施暴影片上傳網路，台北市長蔣萬安今（4）下令對行為人予以嚴懲。根據《鏡週刊》報導，該高中生2年前就讀台北市立高中期間疑遭到霸凌，轉學至私立高中後，仍遭兩校學生聯手欺凌，不僅掌摑、狠踹及言語羞辱，施暴過程還被拍成至少七段影片上傳網路。更扯的是，案發後高年級學長更私下約出被害人，要求串供、改變說法，試圖替施暴者脫罪並規避司法，另名涉案學生深夜在麻將館前約被害人談話，被受害家屬撞見鏡還當眾爆粗口嗆「我說沒有就沒有，不然你是要怎樣？」，直到警方到場壓制才坦承犯案。事後卻仍有學生在校門口徘徊企圖堵人。蔣萬安說，這個案子第一時間要求學校校安通報，也即刻做了緊急應變，隔離及安全措施，教育局也有相關高個案風險機制。所以這部份市府持續給學生相關關懷，也對行為人予以嚴懲。教育局表示，本市學生校外衝突事件，所屬學校完成校安通報、約談涉案學生及聯繫家長。教育局要求針對相關行為人從嚴懲處，並明確要求行為人絕對不得再接觸被行為人；同時，教育局結合少年警察隊及校內專業輔導資源，持續督導學校推動輔導管教。教育局已督導學校依《校園霸凌防制準則》規定辦理調查，釐清事件經過及相關責任，並要求學校採取防護措施，全力確保被行為人在校安全。教育局強調，對於校園暴力及疑似霸凌事件，均嚴正看待，持續關懷被行為人身心及就學情形，依其需求提供個別化輔導支持，並追蹤相關行為人的輔導管教成效，防止類似事件再次發生。