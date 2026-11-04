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怒轟賴清德「認知作戰」 黃國昌：預算才剛送委員會

▲黃國昌今天到南投，為縣議員候選人吳淳祐助選。（圖／民眾黨提供，2026.11.04）

黃國昌再轟賴清德「公然散播國家級假訊息」

總統賴清德昨天到南投輔選時，提及老年農民福利津貼及國民年金規劃自7月起調高，卻有長者反映「為什麼還沒領到？」他將原因歸咎於立法院尚未通過預算，並感嘆「不知道為何這屆在野黨立委會這樣」。台灣民眾黨主席黃國昌今（4）日到南投輔選，聽聞相關說法後當場動怒，反嗆「他在鬼扯什麼啊！國民年金是編在明年的總預算裡耶！」黃國昌今天陪同南投縣議員候選人吳淳祐進行車隊掃街。行前媒體詢問，賴清德昨天到南投替縣長候選人温世政助選時，向鄉親提及自己擔任行政院長期間推動「三保一金」，包括農民健康保險、農民職災保險、農保及農民退休儲金等制度；如今擔任總統，老農津貼自今年7月起每月可領1萬元，國民年金也規劃至少提高至5000元。賴清德表示，有長者詢問「為什麼還沒領到？」原因是立法院還沒通過預算，並稱自己曾呼籲應盡快通過，強調政黨競爭沒有關係，但不能為了對抗而影響人民權益。對此，黃國昌喊話賴清德不要再進行認知作戰。他指出賴清德當過立委，應該非常清楚預算審查程序，相關預算才剛送交立法院委員會，準備開始審查，立法院哪有拖延？他批評，不要內行人故意講外行話。黃國昌進一步反問賴清德「你當立委的時候，哪一年的總預算是11月三讀通過的？」他認為賴清德利用總統高度，在輔選場合刻意散播錯誤訊息，讓民眾誤以為是立法院阻擋相關福利。賴清德若真關心長者權益，就請行政院儘速公告《老人福利法》，讓全台各縣市長者都能享有由政府代繳的健保費。受訪後黃國昌仍難掩驚訝，反覆向記者確認「國民年金？你是問國民年金？」、「真的假的，你們確定他這樣講？」得到肯定答案後，再度怒嗆「他在鬼扯什麼啊？那個是編在明年的總預算裡耶！」黃國昌隨後也在臉書發文，批評賴清德「公然散播國家級假訊息」，並表示自己聽了非常驚訝，不確定賴清德是搞不清楚狀況，還是執意造謠。他指出，排審行政院版《國民年金法》草案的是國民黨召委，前兩次排審時要求條文保留、繼續討論，導致立法進度延宕的則是衛福部官員，相關過程在立法院公報都有紀錄，質疑賴清德為何要散播不實訊息。黃國昌最後表示，既然賴清德「提醒」民眾還沒領到相關給付，等到30天冷凍期屆滿，民眾黨立法院黨團就會正式提案送交院會處理，並喊話民進黨立委「到時候千萬不要落跑！」