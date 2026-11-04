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台北股市今（4）日開高走低，盤中賣壓一度急遽擴大，加權指數最低下探41855.82點，失守4萬2000點關卡，隨後跌勢收斂，終場收在42948.91點，下跌358.63點，跌幅0.83%，成交金額達1兆1148.21億元，單日成交值突破1.1兆元。觀察今日盤勢，加權指數以43449.45點開出，較前一交易日上漲141.91點，盤中最高來到43741.54點，隨後一路震盪走低，最低跌至41855.82點，盤中高低點相差1885.72點。權值股台積電盤中一度下跌50元，市場賣壓也讓大盤一度失守42K；尾盤指數雖然回升，終場仍未能收復4萬3000點。此外，今日跌勢雖較前一日收斂，但成交金額進一步放大，後續仍須觀察外資動向及大型權值股表現。權值股終場各有消長，台積電（2330）下跌35元，收在2260元，跌幅1.53%；聯發科（2454）逆勢上漲40元，收3715元；鴻海（2317）下跌5.5元，收240元。