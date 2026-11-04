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財務層面 張璨公布的現況 帳面債務 去年底約6500萬元，已清償約1200萬元，餘額約5300萬元 歷史專案 40餘案、總經費逾1億元，約2300萬元已核銷待撥補 當期營運 預估今年全年收支接近損益兩平

▲姚仁恭日前宣布參選足協理事長，並邀請具金融背景的魏寶生搭檔，提出6個月內全面釐清協會債務的承諾。（圖／取自臉書角落音樂餐廳）

中華民國足球協會理事長改選將於11月7日登場，現任理事長張璨與挑戰者姚仁恭正面交鋒，財務問題成為選戰焦點。針對姚仁恭日前提出的質疑，張璨今（4）日公布足協財務現況，表示上任不到一年已清償約1200萬元，帳面債務餘額約5300萬元，若成功連任，承諾4年內清償已確立債權的歷史債務。張璨將足協財務分成帳面債務、待核銷專案及當期營運3個層面。他說明，足協去年底應付債務約6500萬元，其中包含約5000萬元外部借貸，目前已陸續償還約1200萬元，帳面餘額約剩5300萬元。另一方面，歷任團隊留下40多項政府補助及專案計畫，總經費超過1億元，部分案件因憑證或資料不完整，仍須逐案補正及重新送審。目前已完成核銷、等待主管機關撥補至協會的款項約2300萬元，但款項尚未正式入帳，不能直接視為已經清償債務的資金。張璨表示，歷史專案不能只靠整理帳冊解決，仍須依主管機關要求補足憑證及執行資料，最終核銷金額也須由主管機關審定。因此，現階段只能持續補件、溝通並降低可能遭追回補助的風險。張璨指出，去年12月補選上任時，足協行政與財務人員大量流失，甚至連正式印章都未順利完成交接。新團隊除須重建行政及財務部門，也得重新清查過去累積的債務、帳務與政府補助專案。對於外界關注的基層欠款問題，張璨表示，裁判費用已處理至今年9月，賽事工作人員及運動防護員等費用，也陸續完成請款與撥款。未來將強化請款、審核、付款及核銷的標準作業流程，避免第一線人員再次長期等待款項。姚仁恭日前與金融界人士魏寶生搭檔參選，承諾若當選，將在最快6個月內全面釐清足協債務，並優先支付裁判、球員及賽事工作人員欠款，同時建立明確的會計認列與財務管理制度。張璨則承諾，若獲得連任，將在4年任期內清償已確立債權的歷史債務，並逐年公布還款進度；待核銷專案則持續依主管機關要求補正。他也表示，足協未來不能只依靠政府補助或外部借貸，還須透過賽事經營、企業合作及產業資源整合，建立自主營運能力。根據足協選舉公告，本屆理事長共有姚仁恭、張璨兩名候選人，財務紀律、歷史債務與協會治理，也成為此次改選最受關注的議題。