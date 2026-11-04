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▲「不用出門就能欣賞義大跨年煙火」的煙火房最受歡迎，開賣短短兩小時即售出七成。（圖／義大世界提供）

▲義大遊樂世界則自11月18日起至元旦連假期間推出「雪花恐龍星光月」，結合擬真恐龍、飄雪效果與冬季主題造景。（圖／義大世界提供）

迎接2027年，義大世界以「紫耀義大 樂享飛揚」為跨年主題，將於2027年1月1日凌晨0點施放長達999秒的跨年煙火，今(4)日搶先釋出煙火模擬影片，揭開年度花火盛宴的精彩面貌。義大世界表示，今年煙火秀以「璀璨千輪 繁花盛景」為主軸，透過多變花型、繽紛色彩與高低空交錯的演出設計，打造層次豐富的空中花海；跨年倒數前更將加入無人機展演，為迎新時刻增添亮點。義大世界跨年煙火秀邁入第18年，今年最大亮點在於以千輪煙火作為視覺焦點。開場將以大量五彩千輪密集綻放，火樹銀花在夜空中接連盛開，形成氣勢磅礡的空中花海。除了五彩千輪煙火，本次演出也融入多段變色花柱煙火，透過花柱向上綻放時的色彩轉換，呈現奇幻多變的視覺效果，並與高空大型煙花相互呼應。整場煙火共分為六大篇章，以金色、紫色、銀白與紅色等色系交織呈現，搭配金色垂柳、璀璨星雨、繽紛花束及多層次高空煙火，為各篇章勾勒出獨特的花火風貌。2027年元旦適逢星期五，跨年後就是三天連假。義大皇家酒店與義大天悅飯店推出多元住房專案，從兩天一夜、三天兩夜到熱門煙火房，滿足不同旅遊需求。其中「不用出門就能欣賞義大跨年煙火」的煙火房最受歡迎，開賣短短兩小時即售出七成，僅剩少量房間，兩家飯店跨年專案於11月15日前預訂，還可享免收一成服務費的早鳥優惠，更多住房資訊請至兩館官網查詢。飯店享樂之外，義大世界也集結購物、遊樂與節慶體驗，讓旅客一站就能擁有精彩假期。義大世界購物廣場將於12月31日至2027年1月3日推出消費滿萬元送餐飲抵用券活動；義大遊樂世界則自11月18日起至元旦連假期間推出「雪花恐龍星光月」，結合擬真恐龍、飄雪效果與冬季主題造景，營造宛如置身雪國的浪漫氛圍，讓大小朋友都能體驗拍照、觀賞與互動的樂趣，輕鬆規劃豐富的新年旅行。