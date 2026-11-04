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內部稽查揪出造假 8人違規引咎辭職

全面清查軌道設備 檢測結果均符合安全規範

台灣高鐵爆發維修紀錄造假事件！立委王鴻薇今（4）日指出，接獲爆料高鐵雲林段負責軌道電力維修業務的單位，長期夜間軌道巡檢時登載不實紀錄，情況長達5年，相關人員已全數離職。高鐵公司總經理陳惠裕證實此事，坦言相關人員因認為後續還有巡檢車輛會進行檢查而怠惰，目前已完成相關路段安全清查。王鴻薇在立法院交通委員會質詢表示，台灣高鐵除了維持列車準點運行，最重要的還是行車安全，但如今卻發生長期巡檢紀錄造假事件，相關人員都下台，也能看到高鐵對外招募人員的訊息。她質疑，高鐵內部管理及安全監督機制是否出現漏洞，除了雲林段，其他路段是否也有類似情況，要求高鐵提出完整調查報告及具體改善措施。陳惠裕指出，雲林段相關人員因為知道後續還有巡檢車輛會進行詳細檢查，從主管帶領團隊時就逐漸怠惰，未確實執行原本應有的巡檢工作，甚至出現未實際巡檢卻登載紀錄的情況。交通部次長陳彥伯表示，會請鐵道局針對此案加強監理。高鐵公司指出，今年8月透過內部稽查發現，雲林段部分維修人員疑似未依規定填報軌道步巡紀錄，進一步追查後，全面比對公務車衛星定位資料與工作紀錄，發現明顯不符。經訪談涉案8名人員，均坦承因心存僥倖、便宜行事，未實際執行巡檢卻登載不實紀錄。高鐵公司表示，相關人員因深知行為已嚴重違反對營運安全規範的最高標準，未待調查完成便全數主動引咎辭職。公司目前也持續針對涉案人員所屬主管進行連帶調查及處分，並依獎懲程序辦理。針對外界關注的行車安全，高鐵公司表示，已針對相關人員涉及的軌道設備進行全面清查，並運用軌道檢查車等設備重新檢測及進行安全回溯，結果顯示均符合安全規範。此外，高鐵也同步強化維修作業流程查核、公務車里程數比對等稽核機制，並完成7場安全教育訓練及法治宣導，重申維修紀錄的重要性，強化員工法遵意識與職業道德。高鐵公司強調，安全是台灣高鐵最高紀律標準，也是無可挑戰的原則。旅客日間能夠安心搭乘列車，仰賴夜間收班後全線350公里各項維修與安全檢測確實執行；未來將持續推動工作安全精進方案，落實安全宣導、工具箱會議及指差確認等規範，並建立事後查核機制，避免類似事件再次發生。