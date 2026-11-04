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美國期中選舉3日投票，開票結果震撼華府！據CBS、NBC、CNN等美國主流媒體預測，民主黨同時拿下參議院和眾議院的控制權，明年1月將全面掌控國會。總統川普剩下的2年任期，恐怕要淪為「跛腳鴨總統」，人事任命、政府預算到伊朗戰爭政策，都將面臨民主黨強力制衡。川普今年初就曾預言，「如果輸掉期中選舉，我會被彈劾」，如今這句話是否會成真，引發外界關注。據世界日報引述《紐約時報》報導，截至美東時間4日凌晨零時，民主黨已翻轉7個參議院席次，總席次超過參院過半門檻的51席，共和黨則沒有翻轉任何席次。眾議院方面，美國多家媒體也預測由民主黨拿下。這代表華府將告別過去2年共和黨同時掌握白宮和國會兩院的局面，進入白宮與國會分由不同政黨掌控的「分裂政府」時代。新一屆國會將在2027年1月3日就職。川普稍早接受《紐約時報》訪問時表示，他會接受選舉結果，也期待與民主黨合作。民主黨全面掌控國會後，最受關注的就是川普會不會第3度遭到彈劾。其實，川普自己早就有預感。據NBC新聞報導，川普今年1月6日在華府甘迺迪中心對眾議院共和黨議員演講時直言，共和黨一定要贏得期中選舉，否則「他們會找理由彈劾我」，「我會被彈劾」。民主黨方面，眾議員拉斯金（Jamie Raskin）10月底接受《紐約客》（The New Yorker）專訪時表示，民主黨黨團並不害怕再次發動彈劾，但也強調必須兼顧民生議題，包括恢復醫療補助和糧食援助，不能讓彈劾排擠其他重要政策。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）選前也表示，彈劾「並沒有排除在選項之外」。依照美國憲法，眾議院只要過半數議員同意，就能通過彈劾案。也就是說，民主黨掌控眾院後，確實有能力彈劾川普。若真的發生，川普將成為美國史上第一位3度遭彈劾的總統。不過，彈劾不等於下台。眾院通過彈劾後，還要交由參議院審判，必須有三分之二、也就是67名參議員同意，才能定罪並將總統免職。民主黨雖然拿下參院多數，但距離67席還差很遠，必須有大批共和黨參議員倒戈才可能過關。川普第一任期就曾2度遭眾院彈劾：2019年因「烏克蘭通話案」，2021年因「國會暴動案」，最後都在參議院被判無罪。：民主黨掌控參院後，有權否決川普提名的聯邦法官、內閣閣員和政府高層人選，白宮的人事布局將面臨重大阻礙。：國會掌握「錢袋子」，政府撥款法案必須經過國會通過。兩黨若談不攏，政府關門的風險將大幅升高。：民主黨可能透過《戰爭權力決議案》等方式，限制川普對伊朗的軍事行動。：民主黨將取得兩院各委員會的主導權，有權發出傳票，要求政府官員出席作證，推動選前承諾要對川普政府展開的調查。美國媒體點名，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、世界首富馬斯克等人都可能成為調查對象。：川普想推動的減稅延長、移民、能源等政策法案，在民主黨控制的國會中恐怕很難過關。國會變天，川普剩下的2年是否就成了「虛位總統」？分析指出，情況並沒有那麼糟，川普手上仍握有不少籌碼：：民主黨通過的法案，川普可以直接否決。國會要推翻否決，必須兩院都有三分之二議員同意，民主黨的席次遠遠不夠。：川普第二任期大量使用行政命令推動關稅、移民等政策，這部分不需要國會同意，仍可以持續使用，但可能面臨更多法律挑戰。：總統是三軍統帥，在外交和軍事上擁有相當大的主導權。換句話說，川普未來雖然很難推動新的重大法案，但民主黨也很難強行通過自己的政策，華府很可能陷入兩黨互相牽制、施政僵持的局面。共和黨在新國會上任前，還有最後一段時間可以衝刺。據《紐約時報》報導，共和黨可能利用11月9日（下週一）開始的「跛腳鴨會期」，透過涵蓋多項政策的綜合法案，盡可能完成川普政府的優先施政目標，避免明年民主黨掌權後遭到阻擋。美國總統所屬政黨在期中選舉失利，是相當常見的現象。川普2日選前就坦言：「不知道為什麼，現任總統就是贏不了期中選舉。」川普第一任期的2018年期中選舉，共和黨就丟掉眾議院，隔年他就遭到第一次彈劾。前總統歐巴馬2010年也痛失眾議院，他當時自嘲這次選舉是被「痛宰」。