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張善政盼「好善手」串聯全台

互贈競選小物 柯志恩喊桃園、高雄有志一同

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨桃園市長張善政今（4）日上午邀請高雄市長參選人柯志恩、前國民黨主席朱立倫合體，3人一同前往桃園南門市場掃街拜票，並發送張善政最新競選小物「好善手」棉手套。張善政還特別送給柯志恩一雙貼有「柯」字的手套，柯志恩則回贈「有志一同」毛巾，象徵桃園、高雄跨縣市合作。張善政表示，希望「好善手」不只停留在桃園，更能走進台北、新北、台中、高雄，串聯全台灣每一個縣市。張善政今發文表示「一雙手，可以完成許多事；當更多雙手聚在一起，就能讓善意傳得更遠。」希望「好善手」從桃園出發，代表善意與實幹的精神，不只停留在桃園，更能跨越城市界線，走進台北、新北、台中、高雄，以及全台灣每一個縣市。他也介紹，這雙棉質工作手套除了代表「善」，還能貼上自己的名字，「不同的名字、不同的城市，都能因為共同的理念而連結在一起。」希望藉此串聯全台各地認真付出的人，讓不同城市的努力彼此看見、彼此呼應。另一方面，柯志恩也以「桃園、高雄，好事接二連三！挺做事的人，挺實事求是的人！」為題發文，表示今天一早與張善政、朱立倫一同來到桃園南門市場，向鄉親朋友請安，感受到滿滿的熱情與活力。柯志恩透露，「特別感謝善哥送給我一份別出心裁的競選小物，竟然是一雙貼有『柯』字的棉手套！」她表示，第一次看到有人把棉手套當成競選小物，「果然很有『理工暖男』務實的風格！」柯志恩也回送張善政一條「有志一同」毛巾，笑稱「手套配毛巾，剛好是做事的最佳組合！」並強調「因為我們都是相信實事求是、認真做事的人。」柯志恩說，「從桃園到高雄，南北國門之都攜手串連，跨越的是城市的距離，不變的是認真做事、為民服務的初心！」最後喊出「挺做事的人，挺實事求是的人！桃園、高雄，有志一同，我們一起贏！」