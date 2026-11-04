今夏預計針對外野陣容補強的豪門多倫多藍鳥，目前就將鈴木誠也作為補強頭號目標，此外還有前西雅圖水手球星亞羅薩倫納（Randy Arozarena）也在名單中，若能順利簽下2人，將為來季陣容帶來重大升級。

我是廣告 請繼續往下閱讀

藍鳥外野出現空缺 鈴木誠也極具吸引力

藍鳥絕對會對鈴木誠也展現出強烈興趣，即便尚未公開表明，他也是藍鳥補強的完美解答。

藍鳥高層非常清楚必須進行針對性補強，畢竟他們上季外野手的OPS（整體攻擊指數）僅排在大聯盟第19名，這讓鈴木誠也成為最合適的加盟人選。

兩人攻守均衡 可望大幅提升藍鳥火力

繳出打擊率.270、26支全壘打、32支二壘安打穩定成績，能為球隊帶來長打與打擊穩定度。

日本超級巨星鈴木誠也今年結束與老東家芝加哥小熊合約後，成為完全自由球員，根據大聯盟《ClutchPoints》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導內幕，羅森索登上Podcast節目《Foul Territory》時透露，剛離開小熊成為自由球員的鈴木誠也，非常適合藍鳥隊的體系。「談及藍鳥渴望引進外野手的原因，羅森索分析，藍鳥隊在失去史普林格（George Springer），並於去年將瓦修（Daulton Varsho）交易至太空人後，外野一口氣出現2個空缺。「此外，羅森索也提到，離開水手隊成為自由球員、現年31歲的亞羅薩雷納，同樣在藍鳥隊的積極追逐名單之中。報導進一步指出，32歲的鈴木誠也在小熊隊效力的第5個賽季，而曾兩度入選明星賽的亞羅薩雷納，則能同時為打線注入長打力與速度。他過去曾在2020年代表坦帕灣光芒隊時於季後賽寫下歷史級瘋狂表現，具備極為豐富的大賽經驗。