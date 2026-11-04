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◼︎台北市11月5日停水範圍

▲台北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月5日停水範圍

▲新北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月5日停水範圍

▲桃園市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月5日停水範圍

▲台南市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月5日停水範圍

▲高雄市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣11月5日停水範圍

▲南投縣11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲南投縣11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月5日停水範圍

▲雲林縣11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月5日停水範圍

▲嘉義縣11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月5日停水範圍

▲屏東縣11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月5日停水範圍

▲澎湖縣11月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月5日（週四）在以及總共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在台北市還有長達8小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月5日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月5日10時至18時(共8小時)📍停水地區中山區：北安路798號、明水路672巷1號至7號、明水路676號至702號(雙號側)、敬業一路118號至192號(雙號側)、敬業一路128巷、敬業二路115號至199號(單號側)、敬業三路11號、植福路8號(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：11月5日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：11月5日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：11月5日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：明德路331巷一帶(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：11月5日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區南港區：舊莊街318至334號及2段316巷1至5號、245巷2至5號全部。新北市汐止區南勢街1至40號全部(以上均含單雙號及各巷弄全部)。清洗舊莊里一、二站配水池。(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：11月5日10時至18時(共8小時)📍停水地區永和區秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水5戶)🕦影響時間：11月5日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月4日23時至5日04時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區中壢區：明德里，五華街、健行路、內江街、南雄街、合浦街、吉長二街、吉長街、廈門街、後興路二段、徐州街、惠州街、昆明街、杭州路、桂林街、珠江街、環中東路二段、福州路、苑平街、蘇州一街、龍山街、龍岡路二段沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。🕦影響時間：11月5日09時至16時(共7小時)停水原因：區段徵收工程斷管銜接停水。📍停水地區大溪區：仁和里、仁善里、仁愛里、仁武里。共4個村里。🕦影響時間：11月5日11時至18時(共7小時)停水原因：汰換管線工程新舊管連接。📍停水地區龍潭區：中正里。共1個村里。🕦影響時間：11月5日09時至16時(共7小時)停水原因：區段徵收工程斷管連絡。📍停水地區中壢區：中福路、福州二街、福星二街、福星六街、興光路、興和路、興寧街、興平路、興福街。🕦影響時間：11月5日21時至6日03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區楊梅區：員本里、豐野里。新屋區：埔頂里、東明里、社子里。共5個村里。🕦影響時間：11月5日23時至6日04時(共5小時)停水原因：封閉漏水調查作業。📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、中正二街、中正六街、中正南路一段、仁愛八街、仁愛十街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、復興路、成功八街。 以上均含巷弄。🕦影響時間：11月5日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月5日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區新化區：中正路、大德路、新化外環道、民生路。🕦影響時間：11月5日09時至16時(共7小時)停水原因：小區管線調查作業。📍停水地區官田區：烏山頭里區域🕦影響時間：11月5日09時至17時(共8小時)停水原因：小區管線調查作業。📍停水地區內門區：中正路、內山公路、南屏公路、南屏路、番子路。旗山區：公園路、成功一街、成功三街、成功二街、成功五街、成功四街、樂和街、環湖三街、環湖路、花旗一路、花旗二路、花旗路。田寮區：鹿埔路。🕦影響時間：11月5日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月5日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)。🕦影響時間：11月5日08時至17時(共9小時)停水原因：配合工務段箱函建設管線改善。📍停水地區竹山鎮：南投縣產業運輸大道、大公街、小嶺產業道路、攔河路、集山路一段。鹿谷鄉：小嶺產業道路。🕦影響時間：11月5日09時至18時(共9小時)停水原因：魚池鄉水社壩管線改接。📍停水地區魚池鄉：頭社村、武登村、水社村。🕦影響時間：11月5日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山。🕦影響時間：11月5日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。🕦影響時間：11月5日11時至15時(共4小時)停水原因：供水延管工程。📍停水地區屏東市：成功路9-3號附近一帶。🕦影響時間：11月5日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區馬公市/五福路、光復路、六合路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。