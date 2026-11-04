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▲宋仲基帶一家四口出門散步被拍。（圖／翻攝自韓網）

韓國男神宋仲基跟英國演員凱蒂（Katy）再婚之後，升級為二寶爸，近日有網友碰見他們一家四口，推著嬰兒車到首爾盤浦漢江公園散步，其中3歲的大兒子身高已經逼近爸爸的腰，且側臉看起來跟宋仲基根本是複製貼上。近日網路上流傳著一張宋仲基一家四口出門散步的照片，只見宋仲基當天穿得相當隨性，低調但沒有明星架子，親自推著載女兒的嬰兒車，照顧家人相當細心，夫妻倆帶著孩子散步，畫面看起來十分幸福。其中，他3歲的大兒子更是長得超快，身高已經長到宋仲基的腰，邊走也還會邊對身邊的路人笑笑打招呼，而坐在嬰兒車的妹妹則是相當安靜，可能正在睡覺也說不定。最值得一提的，其實是宋仲基兒子的超神基因，流出的照片中可以看到小朋友的側臉，不只跟爸爸一樣都有高聳鼻樑，臉部輪廓更是跟爸爸超級像，根本是複製貼上，完美遺傳到爸爸媽媽的好基因。