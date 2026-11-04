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總投資逾21億元的「台中轉運中心」今(4)日正式啟用，宣告「台中大車站計畫」核心拼圖到位。該中心整合台鐵、國道客運、市區公車及汽機車等多元運具，落實「7接7轉」轉乘願景；站體以立體空中廊道直連台中車站，實現人車分流。地下層同步釋出近2,000席汽機車停車位，市府即日起祭出為期一個月的停車優惠，汽車當日最高收費100元、進場30分鐘內免費，全面翻轉舊城區交通與接駁動線。市長盧秀燕出席啟用典禮表示，火車站為城市重要門戶，過去台中車站周邊因國道客運、公車及計程車招呼站過於分散，乘客出站後常須四處找尋乘車處，人車動線重疊更屢屢衍生交通衝突與安全疑慮。盧秀燕指出，轉運中心斥資逾21億元興建，獲中央補助4億元、市府自籌17億元，特別感謝立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋協助爭取中央預算及地方議員支持。轉運中心不僅是舊城區的新動脈，未來更將串聯捷運藍線與橘線，帶動中、西、東、南區的商業發展與人口回流。交通局長葉昭甫說，轉運中心規劃為地上2層、地下3層站體，配置12席大客車停靠月台，首波引進26條國道客運與市區公車路線。動線設計以「人車分流」為核心，旅客可透過2樓人工平台與立體廊道往返台中車站，免受日曬雨淋；全站亦布設電梯與電扶梯，完備無障礙通行環境。建築外觀以「山谷」為意象，兼具現代美學與機能，已獲國家卓越建設獎及第25屆國家建築金質獎肯定。周邊並串接綠空鐵道、帝國糖廠湖濱園區與鐵道文化園區，兼具交通接駁與觀光門面效益。交通局表示，為歡慶轉運中心啟用，自11月4日至12月4日推出首月汽、機車停車優惠。場內設有506席汽車停車位及1,469席機車停車位，汽車平日每半小時10元、假日每半小時15元，當日最高收費100元；機車平日每次15元、假日每次25元，提供民眾實惠的停車選擇。