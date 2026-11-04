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▲「黑豆桑」除了搭上百貨週年慶檔期推出優惠，更接力全聯及萬家福推出限時買一送一活動。（圖／翻攝畫面）

▲百貨週年慶黑豆桑旗下明星商品推出優惠，成為超市檔期的熱門焦點。（圖／翻攝畫面）

百貨週年慶接力引爆年終消費熱潮，從百貨超市到民生零售通路，食品調味品也成為家庭採購清單中的熱門品項，天然釀造品牌「黑豆桑」除了搭上百貨週年慶檔期推出優惠，更接力全聯及萬家福推出限時買一送一活動，讓消費者也能把握另一波年終優惠採購機會。其中，全聯福利中心率先推出優惠，即日起至11月19日，黑豆桑「薄鹽黑金醬油」及「紅金醬油」祭出買一送一，提供消費者不同料理需求的選擇。萬家福則於11月11日至11月24日接力推出「無麥紅金醬油」及「香醇醬油」買一送一，兩大通路接續登場，讓有日常採購及年終備貨需求的家庭，可以依照購物習慣把握優惠檔期。厚黑金醬油在去年活動曾創下單日銷售1,200箱紀錄，顯示品牌在週年慶期間累積的消費人氣。今年遠東SOGO百貨台北忠孝館將於11月5日開跑週年慶，黑豆桑旗下明星商品「厚黑金醬油」推出買三送三，成為超市檔期的熱門焦點。除了優惠活動，食品成分與食安議題也是消費者選購醬油時的重要考量，黑豆桑表示，品牌全系列商品堅持無添加物及非基因改造，並不含化學人工甘味劑與防腐劑，符合部分消費者對天然釀造及簡單成分的飲食期待。其中，薄鹽黑金醬油、紅金醬油、無麥紅金醬油及香醇醬油，分別提供不同料理及飲食需求選擇。此外，黑豆桑各大網路銷售平台也同步推出線上年終優惠，讓偏好實體通路採購及習慣網購宅配的消費者，都能依照需求安排採買。從SOGO百貨週年慶買三送三，到全聯、萬家福接力推出買一送一，黑豆桑透過多元通路布局，將年終促銷熱度延伸至家庭日常採購市場。