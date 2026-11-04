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美國期中選舉風雲變色，民主黨在多個關鍵州大勝，德州參議員和州長都由紅轉藍。在德州聯邦眾議員方面，曾與台灣傳奇投手王建民在洋基隊同隊過、三度入選美國職棒大聯盟（MLB）明星賽的共和黨籍候選人特薛拉（Mark Teixeira），稍早成功當選德州第21選區的聯邦眾議員。綜合美媒報導，這位前德州遊騎兵隊與紐約洋基隊的重砲強打，擊敗了民主黨籍對手胡克（Kristin Hook）。胡克曾任職於美國國家衛生院（NIH）及聯邦政府審計署（GAO），具備聯邦公務。該選區現任議員為共和黨籍的羅伊（Chip Roy），羅伊決定不尋求連任，特薛拉隨後出馬角逐，並於今年3月的共和黨黨內初選中以超過61%的得票率勝出。特薛拉在勝選後在X平台表示，「攜手同心，我們能為我們的家庭、鄰里，以及德州第21選區的每一個社區打造更美好的未來，我迫不及待要投入工作了。我會為大家以及這個偉大國家的未來祈禱。願上帝保佑德州，願上帝保佑美國。」特薛拉於2001年大聯盟選秀會以第5順位被遊騎兵隊選中，開啟職棒生涯。在他長達14個賽季的職棒生涯中，曾三度入選全明星賽、榮獲五座金手套獎、三座銀棒獎，並於2009年隨紐約洋基隊奪得世界大賽冠軍。退休後，特薛拉與家人於2021年遷回德州定居。在宣布參選國會議員時，塔克薛拉曾承諾將與川普合作鞏固邊境安全，並終結「激進的覺醒主義灌輸（radical woke indoctrination）」。德州第21國會選區涵蓋奧斯汀與聖安東尼奧以西的深紅區域。州議會的共和黨人先前通過了一份旨在有利於共和黨2026年選情的選區重劃地圖，特薛拉便在數天後正式宣布參選。