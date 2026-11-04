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年底選情將近，對於台北、新北、台中膠著一事，民進黨立委王世堅今（4）日受訪時直言，翻盤的機率跟勝算都很高，民進黨面對選情會審慎樂觀，但是每一步都會謹慎應對；對於對手蔣萬安陣營推出《萬安警報》，王則建議，身為市長，應避開這樣的用語。民進黨下午舉行中常會，針對台北、新北、台中選情，王世堅會前受訪時表示，翻盤的機率跟勝算都很高，黨還是很慎重的評估，要激勵自己的士氣，會讓支持者知道，民進黨現在勝算很高，但民調再怎麼精確，還是有測不準地方，他們當然是必須謙虛以對，「事實上，我們在好幾個縣市都可能反轉」。王世堅提到，選情瞬息萬變，大概都會有至少十幾個百分點是未決定，當選情這麼膠著，他們就是審慎樂觀，每一步都會謹慎應對。對於蔣萬安推出《萬安警報》被質疑抄襲《順報》一事，王世堅說，這有點混淆，現在的警報就是「萬安警報」，身為市長，應避開這樣的用語，「這個用語會吸引，因為我們每年在做萬安警報」，但還是希望說，身為市長，若能避開這點會更好。面對質疑抄襲，藍委羅智強酸說，「我呼吸也在抄襲沈伯洋」。王世堅說，他們這樣講當然可以，之所以會讓人家覺得，每一樣都在抄襲，就是因為當初蔣萬安市長過度輕忽，對於選舉有點傲慢，因為覺得穩贏；他說，不好意思說龜兔賽跑，蔣現在應該很清楚，沒有任何事情是絕對的，也沒有說永久的贏面。王世堅提到，「當你被人家反轉過來時，現在做的任何舉動、宣傳，都會讓人家覺得，你是在抄襲別人，因為遠比你早好幾個月，那就在做了」，蔣被這樣講不無道理，當然他們要反駁也沒話說，希望對方要有原創的東西，否則再繼續有跟在後面的點子，只會被說成是模仿、抄襲。